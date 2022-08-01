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彩虹眷村遭潑漆 中市府：擁有建物及畫作所有權

2022/8/1 12:33（8/1 12:38 更新）
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台中市知名景點彩虹眷村傳出遭彩虹文創公司負責人魏丕仁（圖）帶領員工以油漆毀損畫作；魏丕仁表示，塗漆的都是他的團隊畫作，非原創者黃永阜作品，盼藉此表達抗議訴求。中央社記者蘇木春攝 111年7月31日
台中市知名景點彩虹眷村傳出遭彩虹文創公司負責人魏丕仁（圖）帶領員工以油漆毀損畫作；魏丕仁表示，塗漆的都是他的團隊畫作，非原創者黃永阜作品，盼藉此表達抗議訴求。中央社記者蘇木春攝 111年7月31日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）彩虹眷村遭文創公司人員以油漆毀損畫作，主張抹除為他們所創作畫作。中市府文化局長陳佳君表示，彩虹眷村土地、建物及牆面或地面繪製的圖案，都為市府所有，不容破壞。

台中市知名文化景點彩虹眷村有部分牆面，7月30日傍晚遭彩虹文創公司人員利用油漆潑灑原有創作，台中市文化局發現後，報警處理，並對破壞者提告。彩虹文創公司卻稱，潑漆的畫作為他們所創作。

陳佳君今天在台中市議會定期會開議前接受媒體訪問，關於彩虹眷村遭毀損牆面如何修復，而文創公司主張抹除的畫作為他們所創作。

陳佳君指出，彩虹眷村的牆面彩繪相關著作權問題，彩虹村創作者黃永阜與彩虹文創公司已在法院訴訟中，市府會依照法院判決後進行相關研議工作，修復部分也會再找專業人士研議討論。

陳佳君表示，彩虹村土地及建物都是台中市政府所有，不論是誰在彩虹村的牆面或地面繪製相關圖案，所有權都屬於市府，市府不容許任何人對牆面做任何破壞，已提起告訴。

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彩虹眷村畫作由今年98歲的黃永阜自民國97年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」的封號。

彩虹眷村10年前起委由彩虹文創公司經營管理，近年雙方因分潤糾紛提告，案件正在台中地院審理中，雙方合約至7月31日終止，由於彩虹眷村牆面有出現龜裂等問題，台中市政府規劃8月1日起展開加固整修工程，預計明年1月底完工。（編輯：謝雅竹）1110801

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