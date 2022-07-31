彩虹眷村遭潑漆 文創公司負責人魏丕仁稱毀損非黃永阜作品

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台中市知名景點彩虹眷村傳出遭彩虹文創公司負責人魏丕仁（圖）帶領員工以油漆毀損畫作；魏丕仁31日出面表示，塗漆的都是他的團隊畫作，非原創者黃永阜作品，盼藉此表達抗議訴求。中央社記者蘇木春攝 111年7月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市知名景點彩虹眷村，昨天遭彩虹文創公司負責人魏丕仁帶領員工以油漆毀損畫作，警方將魏男等14人送辦；魏丕仁今天出面表示，毀損的都是他團隊的畫作，希望藉此表達抗議訴求。

魏丕仁今天重回現場接受媒體聯訪時表示，民國102年他就進到彩虹村，並拿到創作者黃永阜的著作版權，他自費新台幣約300萬元整建彩虹村，還將彩虹眷村推廣到全世界，黃永阜因年事已高無法親自創作，現在彩虹村有近9成的作品都是他的團隊所創作。

魏丕仁說，中市府稱8月起將進行加固工程，要求7月底前團隊必須將所有物品搬遷，且7月25日才發公文通知，團隊近日與市府文化局溝通希望給寬限期未果，只好出此下策向市府抗議。

對於被毀損的畫作，魏丕仁說明，市府既然要求要恢復原狀，這次用油漆覆蓋的都是團隊的創作，但是黃永阜的原作以及有紀念性的作品都有完整保留。

至於與黃永阜的官司，魏丕仁表示，他已支付700多萬元給黃永阜，並授權黃永阜在彩虹村販售紀念品，所有匯款單與證據都交給法院，其餘他不便評論。

位於台中市南屯區的知名景點彩虹眷村，由今年98歲的黃永阜自97年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」的封號。

台中市知名文化景點彩虹眷村部分牆面30日傍晚被發現遭人刻意破壞，初估約有6大面彩繪牆面被以油漆漆成藍色、紅色、紫色等，行為相當惡劣。台中市府表示，對於毀損公有財產者絕不寬貸，強調一定提告。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日

彩虹眷村10年前起委由彩虹文創公司經營管理，近年雙方因著作權糾紛提告，案件正在台中地院審理中，由於彩虹眷村牆面有出現龜裂等問題，台中市政府規畫8月1日起展開加固整修工程，預計明年1月底完工。

但昨天傍晚魏丕仁突然率10多名員工前往彩虹眷村，以油漆將多處牆面直接整面塗滿覆蓋毀損，台中市文化局接獲通報後，立即派人清除同時報警處理。警方昨天下午5時多到場後，將魏男等14人帶回調查釐清，全案依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

黃永阜在得知創作遭毀損後，今天接受媒體聯訪時以手寫聲明表示，在得知彩虹村的畫被魏男帶頭塗掉很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，「他是壞人、大壞蛋」。

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台中市文化局透過文字稿表示，彩虹村畫作的智慧財產權問題正在法院審理中，但無論如何，皆不應破壞彩虹眷村，對於此項行為市府一定提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。

文化局指出，依據民法規定，彩虹村的房舍屬於不動產，所有人為市政府；牆面上的彩繪為動產，雖為黃永阜及業者所繪，但「彩繪」附合於「房舍」上，且已成為房舍的重要成分，所以彩虹村的彩繪所有權為市府所有，後續將會向彩虹文創請求損害賠償。（編輯：黃世雅）1110731