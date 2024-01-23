彩虹爺爺黃永阜101歲辭世 畫台中彩虹眷村成熱門打卡點
2024/1/23 17:10（1/23 19:26 更新）
（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中23日電）台中市知名景點彩虹眷村，今年剛滿101歲的創作者「彩虹爺爺」黃永阜，今天下午用餐後突無呼吸心跳，消防局將他送醫仍不治。
據了解，黃永阜患有糖尿病等慢性疾病，今天下午用餐後突然無呼吸心跳，家屬發現後通知消防人員到場，現場急救約8分鐘無效，到院後確認死亡。
轄區警方表示，死者年事已高，無任何外傷，屬自然死亡，經台中市政府警察局第四分局春社派出所員警協助後，聯繫衛生所報請行政相驗。春社派出所所長邱量虔長期關心黃永阜一家狀況，允諾家屬後續協助治喪事宜。
位於台中市南屯區的知名景點彩虹眷村，由黃永阜自民國97年間開始，因閒暇而拿起畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」封號。（編輯：郭諭儒）1130123
延伸閱讀黃永阜彩筆 成就彩虹眷村彩虹爺爺童趣創作吸睛 台中彩虹眷村登上BBC版面彩虹眷村登上BBC 再打造古厝造型彩虹溜滑梯彩虹眷村遭潑漆 中市府：擁有建物及畫作所有權彩虹眷村遭潑漆 彩虹爺爺：一輩子創作都被毀 毀損者是大壞蛋
- 2024/01/23 19:12
- 彩虹爺爺黃永阜101歲辭世 畫台中彩虹眷村成熱門打卡點2024/01/23 17:10
- 2024/01/15 07:04
- 2024/01/11 19:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
前民進黨主席施明德辭世 享壽83歲