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彩虹爺爺黃永阜101歲辭世 畫台中彩虹眷村成熱門打卡點

2024/1/23 17:10（1/23 19:26 更新）
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圖為2012年「彩虹爺爺」黃永阜在彩虹眷村拍照。（圖取自facebook.com/rainbow.village）
圖為2012年「彩虹爺爺」黃永阜在彩虹眷村拍照。（圖取自facebook.com/rainbow.village）
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中23日電）台中市知名景點彩虹眷村，今年剛滿101歲的創作者「彩虹爺爺」黃永阜，今天下午用餐後突無呼吸心跳，消防局將他送醫仍不治。

據了解，黃永阜患有糖尿病等慢性疾病，今天下午用餐後突然無呼吸心跳，家屬發現後通知消防人員到場，現場急救約8分鐘無效，到院後確認死亡。

轄區警方表示，死者年事已高，無任何外傷，屬自然死亡，經台中市政府警察局第四分局春社派出所員警協助後，聯繫衛生所報請行政相驗。春社派出所所長邱量虔長期關心黃永阜一家狀況，允諾家屬後續協助治喪事宜。

位於台中市南屯區的知名景點彩虹眷村，由黃永阜自民國97年間開始，因閒暇而拿起畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」封號。（編輯：郭諭儒）1130123

台中市知名景點彩虹眷村，吸引許多遊客參觀。（中央社檔案照片）
台中市知名景點彩虹眷村，吸引許多遊客參觀。（中央社檔案照片）
#彩虹眷村
#黃永阜
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