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惡夜追緝令導演諾曼傑維遜97歲辭世 歷年作品得過12座奧斯卡

2024/1/23 19:12（1/23 19:52 更新）
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加拿大知名導演諾曼傑維遜20日在家中逝世，享耆壽97歲。（路透社）
加拿大知名導演諾曼傑維遜20日在家中逝世，享耆壽97歲。（路透社）
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（中央社多倫多22日綜合外電報導）加拿大知名導演諾曼傑維遜（Norman Jewison）的公關今天表示，諾曼傑維遜於20日在家中逝世，享耆壽97歲。

路透社報導，諾曼傑維遜生前執導一系列不拘一格的傑作，包括1967年關於種族問題的劇情電影「惡夜追緝令」（In the Heat of the Night）、1987年浪漫喜劇「發暈」（Moonstruck）及1971年音樂劇電影「屋頂上的提琴手」（Fiddler on the Roof）。

他的電影還包含1966年冷戰諷刺喜劇「俄國人來啦，俄國人來啦」（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）及1973年搖滾音樂劇電影「萬世巨星」（Jesus Christ Superstar）等。

諾曼傑維遜在加拿大多倫多出生，被視為20世紀最後40年期間最重要的導演之一，他因製作多種不同類型電影鉅作的能力而廣受欽佩。

他生前曾3度入圍奧斯卡金像獎最佳導演，其電影獲得46項奧斯卡提名，並贏得12座奧斯卡獎項。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130123

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