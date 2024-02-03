新北前社會局長張錦麗淋巴癌病逝 享壽63歲

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市前社會局長張錦麗2日晚間病逝台大醫院，享壽63歲。家屬表示，她近1年來持續與淋巴癌奮戰，堅強治療仍不敵病魔，遺言一生無憾、功德圓滿。

新北市社會局長李美珍今天下午轉達張錦麗家屬的囑託指出，張錦麗昨晚於台大醫院在家人陪伴下離世，張錦麗臨終前說這一生已無遺憾、功德圓滿。

李美珍表示，目前協助家屬辦理後事，家屬將待公祭時間確定後再公布。

侯友宜下午在臉書（Facebook）發文回憶「社福界俠女」張錦麗時指出，兩人結識時，張錦麗努力推動家暴防治及性別平等、長期關注婦女權益，她也將學術理論結合實務工作。

他說，前往病榻探望時，張錦麗仍念念不忘最熱愛的社福工作。他感謝張錦麗將所有的愛與能量奉獻給每個人。

社會局統計，張錦麗面對少子化、高齡化趨勢，在前新北市長朱立倫及侯友宜任內完成121家公共托育，也擴大結盟私托、居家保母，舒緩年輕父母養兒育女的壓力，並成立據點讓長輩可在地就養。

新北市政府表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，市府成立居家照護關懷中心，張錦麗動員所有社工、志工及網路管道安撫民眾焦躁不安情緒，藉以度過疫情嚴峻考驗。另也推動愛心平台，運用資源關懷弱勢，尤其關注偏區、社區、性別平等、跨代共融。（編輯：戴光育）1130203