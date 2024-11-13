社工離職率近1成 新北盼比照警勤加給留住人才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府今天表示，全國社工面臨工作量多的挑戰外，又承擔很多風險；新北社工流動率大，離職率近1成，經驗無法傳承。盼中央比照警勤加給，給予外勤社工鼓勵，藉以留住人才。

新北市社會局今天在市政會議專案報告，提到兒少保護緊急救援的社會安全網，對重大兒虐案件攜手警察局、醫療單位與司法介入。

社會局說，108年3月至今，共10次破門拯救兒少，也轉介兒少保護醫療整合中心，112年起至今，依兒童與少年的傷勢研判，收案40案；評估兒少身心收案157案。

市長侯友宜聽後表示，社工是社會安全網最重要一環，全國的社工面臨很多工作挑戰，新北社工承擔的量很大，他提醒社會局，應創造友善職場，提供外勤社工堅強後盾，留住社工師才能經驗傳承。

侯友宜說，因工作壓力與承擔風險，年輕族群很快想要離職。新北市將近1成的新進員工，離開社工師行列。為鼓勵基層社工留下來，除做好培訓，更重要是提高薪資待遇。對於須家訪，如警察般24小時快速到場的外勤社工，必須承擔風險，呼籲衛生福利部比照警勤加給鼓勵社工。

社會局長李美珍接受中央社記者訪問表示，社工因返鄉或升官因素離開新北，目前社工的離職率已從14%下降為8%，也積極留住仍在學的社工助理實習生，盼畢業後仍留在職場。

她說，目前對不同的外勤社工，有新台幣1000元至3000元的外勤加給。薪資調整涉及全國的人事薪資結構，尚未調整前，新北考慮透過社會資源，給予資深社工鼓勵。（編輯：李錫璋）1131113