新北埔墘福德宮捐110台氧氣機 供輔具中心借用

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市板橋區埔墘福德宮今天捐贈市府110台氧氣製造機，將提供輔具資源中心借給肺部疾病弱勢病患使用。廟方主委廖榮清說，將金錢花在刀口，在能力範圍內盡量投入公益。

市長侯友宜今天代表市府，接受板橋埔墘福德宮捐贈氧氣製造機110台。他感謝廟方主委廖榮清長年熱心公益，也頒發感謝狀給其他委員，感謝善心照顧市民，讓社會更溫馨。

廖榮清接受聯訪表示，埔墘福德宮在前主委廖金順時期，就曾捐贈交通車給公共托老中心，捐贈復康巴士給身心障礙者需求。另也投入國小教育需求，八仙塵爆及921地震發生時，捐款幫助受難者。

侯友宜表示，廟方長年持續行善，包括消防車等物資設備，只要市民有需要的地方，就能看見公益身影，「埔墘福德宮就像耶誕老公公一樣，為我們帶來禮物」。

新北市輔具資源中心主任楊忠一說，符合身心障礙資格者可申請輔具補助，氧氣製造機等呼吸類器材卻未納入長照給付基準，有需要的家庭只能自購或向輔具中心借用二手器材。氧氣製造機不足，需求病患需長時間等待。

廖榮清說，盤點目前輔具中心需求，經廟方委員開會同意，集中資源將錢用在刀口上，捐助價值約新台幣400萬的氧氣製造機，提供肺部疾病患者所需。

市府表示，新北市截至今年10月，身障者計有18萬餘人，老年人口達76萬人，每年申請輔具補助達2萬人，氧氣製造機是目前需求較大的輔具，感謝埔墘福德宮無私捐贈。（編輯：李淑華）1131113