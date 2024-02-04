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納米比亞總統在醫院過世 享壽82歲

2024/2/4 14:41（2/4 15:29 更新）
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納米比亞共和國總統甘戈柏4日過世，享壽82歲。（路透社）
納米比亞共和國總統甘戈柏4日過世，享壽82歲。（路透社）
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（中央社溫荷克4日綜合外電報導）非洲國家納米比亞共和國總統府發聲明宣布，總統甘戈柏（Hage Geingob）今天一早於首都溫荷克（Windhoek）一間醫院過世，享壽82歲。

綜合法新社和路透社報導，納米比亞總統府在社群平台X的貼文並沒有說明死因；不過，總統府曾於上月底表示，總統在例行健檢發現罹癌後遠赴美國進行「兩天的癌細胞新療法」。

甘戈柏出生於1941年，早在納米比亞1990年脫離南非獨立之前，就已經是聲名顯赫的政治人物。

甘戈柏是納國史上服務時間最長的總理，接著於2014年以87%得票率首度當上總統，成為納米比亞第3位總統。然而，他2019年11月競選連任時，僅以略過半的得票驚險避免把選戰拉長到第二輪。

甘戈柏2013年動過大腦手術，2015年曾宣布成功擊敗攝護腺癌，去年則赴鄰國南非接受過主動脈手術。

直到過世之前，他都在首都的波漢巴女士醫院（Lady Pohamba Hospital）接受治療。

甘戈柏過世後，由副總統姆彭巴（Nangolo Mbumba）暫時接掌政權，直到年底舉行總統和國會選舉為止。

納米比亞是採礦熱點，蘊藏著大量鑽石和電動車電池材料鋰。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130204

#納米比亞
#總統府
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