國際知名藥理學家 中研院院士張傳烱辭世
2024/2/6 16:06
（中央社記者吳欣紜台北6日電）中研院近日發布訊息指出，院士張傳烱1日於台北辭世，享耆壽96歲，專長為神經毒理學、神經生理學及藥理學，更曾出任「生醫科學雜誌」創刊主編，貢獻良多。
國際知名藥理學家張傳烱1日於台北辭世，享耆壽96歲。
中研院表示，張傳烱專長為神經毒理學、神經生理學及藥理學，其利用電泳法從雨傘節蛇毒中分離出α、β、γ雨傘節神經毒素，藉以探討毒素對神經-肌傳遞作用機制，對乙醯膽鹼受體研究具突破性貢獻。
此外，張傳烱也於1994年出任「生醫科學雜誌」（JBS）創刊主編，對提升期刊的國際學術能見度，不遺餘力。
中研院指出，張傳烱取得東京大學藥學部藥理學哲學博士後，任教於國立台灣大學醫學院藥理學科暨研究所，從1978年至1984年擔任該所主任，後榮升該校名譽教授。
中研院表示，張傳烱曾獲頒教育部學術獎、國科會傑出研究獎、侯金堆傑出榮譽獎及傑出人才發展基金會傑出人才講座，復獲選為台灣藥理學會（原中華藥理學會）理事長，並於1976年當選中研院第11屆院士。（編輯：李亨山）1130206
- 國際知名藥理學家 中研院院士張傳烱辭世2024/02/06 16:06
- 2024/02/04 23:56
- 2024/02/04 14:41
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
日本前首相安倍晉三母親逝世 享耆壽95歲