0128-0203一週大事

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一週大事關注焦點：美反擊親伊朗民兵／聯合國機構人員涉襲以色列／恆大遭強制清算／祖克柏聽證會遭砲轟／立法院正副院長選舉／中國取消M503飛行偏置／長榮機師春節不罷工／台中捷運藍線獲核定／SBL假球案起訴

國外新聞

★美反擊親伊朗民兵 出動遠程轟炸機空襲伊拉克敘利亞

美軍駐約旦基地1月28日遭遇無人機攻擊，造成3死40傷，這是自以色列與哈瑪斯去年10月開戰以來，首度有美軍在中東遇襲喪生。美國2月2日在伊拉克和敘利亞發動報復性空襲，鎖定超過85個與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及親伊朗民兵有關目標。美國總統拜登說，美國不尋求衝突，但若美國人受傷，必有所回應。白宮表示，這次行動看起來很成功，在攻擊前也已通知伊拉克政府。

★聯合國機構人員涉襲以色列 美德等多國暫停資助

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）人員被指涉及哈瑪斯對以色列的攻擊，引發國際爭議，根據路透社掌握的以色列情報檔案，以色列指控約190名UNRWA員工同時擁有武裝分子的身分。目前已有十多國中止提供資金給UNRWA，包括美國、德國等主要捐助國，美國也呼籲進行「根本性改革」。聯合國加薩協調官卡格則表示，UNRWA的功能和組織結構無可取代。

圖為加薩民眾1月27日扛著從援助物資車輛取得的麵粉袋。（路透社）

★韓國半導體技術外洩案不斷 調查員曝暗號手法

韓國媒體引述情報機構調查員說法報導，非法輸出半導體技術的不法分子除了使用暗號交流避免被追蹤，例如以「洗碗機」代稱晶圓清洗技術，以「雲」代稱超臨界技術等，他們的手法日新月異，利用併購、技術移轉等名義盜竊技術的案件持續增加。中國自2014年起大力扶植半導體產業發展，從其他先進國家挖角專業人力、竊取關鍵技術的案件層出不窮，據韓國國家情報院統計，近5年來被檢舉的半導體技術外流案件共38件。

★恆大清算骨牌效應波及房地產 中國經濟雪上加霜

香港高等法院1月29日向中國恆大發出清算令，一旦生效，恆大就必須進入清算程序。分析指出，恆大的案例將會令其他重組中國房企喪失信心，影響也將會溢出至其他領域，例如建築、水泥、以至於金融行業，同時在消費者信心低迷下，零售也會受影響。最終可能出現更多被清算的企業，進而影響中國經濟。若恆大不服裁決仍可提出上訴，但無法阻止清算程序。

★印尼雅萬高鐵造價高於中法 營運首年赤字逾62億

中國「一帶一路」指標工程印尼雅萬高鐵去年10月風光通車，從雅加達前往萬隆（Bandung）僅需45分鐘，但伴隨而來的是龐大債務。「雅加達郵報」報導，雅萬高鐵首年將面臨3.15兆印尼盾的赤字，恐拖累國家財政。另一方面，中國駐印尼大使館對面1月29日被掛上抗議布條，並以簡體字寫上「中國水電七局雅萬高鐵項目部欠印尼工人工程材料款」；中國水電七局向中央社證實，工程款存在爭議，正在協調中。

★美參議員砲轟社群媒體CEO 控祖克柏「手上沾滿鮮血」

美國參議員們1月31日在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」；在一陣激烈質問中，祖克柏不得不從座位上站起來，向擠滿會議室的眾多受害者家屬道歉。出席這場聽證會的社群媒體執行長除了祖克柏，還包括X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）、 Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）、TikTok執行長周受資及Discord執行長希特倫。

Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（右前）1月31日出席一場聽證會，就社群媒體傷害兒童等問題做出回應。（路透社）

★日本通緝犯桐島聰自爆身分僅4天癌末病死 49年逃亡歷程恐成謎

被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰，因罹患胃癌末期於日本神奈川縣一家醫院自爆身分4天後、於1月29日病逝。他在1975年涉嫌在東京都銀座的韓國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，導致建築物部分受損，遭警方通緝後消失得無影無蹤。他的逃亡生涯長達49年，期間以假名「內田洋」在神奈川縣的一家土木工程公司工作，隨著桐島病逝，他的逃亡過程及事件全貌恐怕永遠難以釐清。

日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人。中央社記者戴雅真東京攝 113年1月26日

★泰國前進黨遭認定意圖推翻君主立憲 黨魁：判決影響民主發展

泰國前進黨主張修改「冒犯君主罪」的刑法112條，遭憲法法庭認定有推翻君主立憲制的意圖，禁止再表達修改刑法112條的意見。前進黨主席猜塔瓦表示，此判決將深遠影響泰國民主發展，社會將失去利用民主國會制度解決衝突的機會。分析家認為，雖然憲法法庭未裁定解散前進黨，但一旦被判定違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」，選舉委員會可要求解散該政黨。

★武裝人員發動襲擊 南蘇丹邊界爭議地區54死64傷

非洲國家南蘇丹與蘇丹之間邊界的阿貝地區官員指出，近日遭遇南蘇丹瓦拉普地區的武裝人員襲擊，導致54人喪命，其中包括婦女、孩童及2位聯合國維和人員，另有64人受傷。阿貝地區石油資源豐富，由南蘇丹和蘇丹共同治理，兩國皆聲稱掌有阿貝地區的主權。

非洲國家南蘇丹與蘇丹之間的阿貝地區近日遭武裝人員襲擊，導致54人喪命。（中央社製圖）

★馬來西亞前首相納吉刑期砍半 安華打貪決心遭質疑

馬來西亞前首相納吉2日獲有條件特赦，刑期從12年減半為6年，罰款也從2億1000萬令吉降至5000萬令吉。他的女兒諾麗雅娜對未獲全面特赦表示失望，堅信父親清白。納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。此次減刑可能導致外界質疑現任首相安華打擊貪汙的承諾。

國內新聞

★立院正副院長選舉藍綠票票入匭、白第二輪棄權 韓國瑜江啟臣掌新國會

立法院第11屆立委1日報到，並舉行立法院正、副院長選舉，藍綠均團進團出票票入匭，民眾黨則在首輪投票支持自家人選、第二輪棄權，最終正副院長選舉首輪均無人過半，國民黨立委韓國瑜、江啟臣在第二輪以相對多數勝出，當選立法院長、副院長。兩人稍晚宣誓就職，韓國瑜受訪時指出，會立刻啟動國會改革。立法院新會期將呈現三黨不過半態勢，對朝野政黨都是挑戰。民進黨立委游錫堃1日連任立法院長失利，隨即表示因個人規劃辭去立法委員職務。民進黨不分區立委缺額由醫師王正旭遞補。

第11屆立法院副院長選舉1日下午投票，國民黨立委江啟臣（前右4）在第2輪投票中以54票當選立院副院長，並在新任院長韓國瑜（前右3）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前右5）等陪同下，現場高喊凍蒜、台灣加油等口號。中央社記者張皓安攝 113年2月1日

★中國取消M503飛行偏置 國防部：立即停止破壞性舉動

中國民航局1月30日公布，2月1日起M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。國台辦稱，設立和啟用這一航線是陸方民航空域管理的「常規工作」，無需與台方協商。交通部民航局則說，此舉不僅嚴重影響金門、馬祖航路的飛航安全，也升高區域飛航風險，可能產生的後果須由中方承擔。我國國防部亦表示，任何片面不理性的舉動，容易升高緊張情勢，破壞區域穩定現狀，北京應該立即停止這種破壞性舉動。

中國民航局1月30日公布，2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。（中央社製圖）

★台灣工具機轉運俄國造武器 經部：涉案俄商年初列禁止名單

華盛頓郵報報導，自去年1月以來，俄商I Machine科技公司進口逾2000萬美元的電腦數控工具機，部分透過第三國轉運方式進口台灣工具機至俄羅斯，用於複雜、精確的製程，對許多產業至關重要，包括武器製造。經濟部2日表示，今年初已將涉案俄商I Machine列為台灣實體名單，禁止工具機業者將貨品賣給列案廠商，也已要求台廠出口至高轉運風險國家，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯。

★長榮與機師工會達共識 春節、清明不罷工

桃園市機師職業工會1月28日晚間發布聲明表示，工會長榮分會與長榮航空公司之間勞資爭議逐項達成協議，並正式簽約；原訂31日勞資協商將不再舉辦，也不會在今年春節、清明節連假舉行罷工。

★入境免稅額擬調高至3.5萬元 最快上半年實施

出國買高單價精品包、手錶等，依現行規定，入境每人享免稅額新台幣2萬元，但考量額度已30多年未調整，經參考國內物價漲幅與亞鄰國家標準，財政部內部研擬調高至3.5萬元，預計近期將簽報行政院，最快可望今年上半年以前實施。

★台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車

交通部表示，行政院1月29日核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究，中捷藍線總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車，有助台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。

行政院1月29日核定台中捷運藍線，預估10年完工通車。（中央社製圖）

★SBL假球案起訴柯旻豪吳季穎等15人、通緝翁嘉鴻 檢認定7賽事放水

前SBL裕隆隊球員柯旻豪、吳季穎等人涉嫌下注簽賭及打假球，士檢認定，共有7場賽事涉及打假球等不法情事，2日依違反運動彩券條例等罪嫌起訴15人，並向法院聲請沒收不法所得新台幣2000萬餘元。此外，前球員翁嘉鴻因逃匿，已依法發布通緝。由於柯旻豪在押，移請士院審理，召開接押庭後，因柯旻豪罪嫌重大且否認部分犯行，諭知羈押禁見。

★去年經濟成長率創14年新低 今年上半製造業庫存有機會去化完畢

主計總處1月31日公布112年第4季國民所得概估統計，由於廠商持續去化庫存、投資疲弱，景氣復甦力道不如預期，拖累去年全年經濟成長率降至1.40%，為14年來最低水準，不過今年上半年庫存有機會去化完畢。學者專家普遍認為，隨著終端需求回溫、製造業庫存去化完畢，廠商投資信心可望回升，帶動今年景氣表現。

★勞動基金112年大賺逾7000億 46%收益來自台股

勞動部1日公布勞動基金運用績效，截至112年12月底止整體基金規模為6兆349億元，而整體勞動基金去年全年投資獲利7193.7億元，收益率12.8%，創下歷史新高。勞動基金運用局指出，勞動基金投資分配國內外，以去年收益數來看，國內外的收益數貢獻約占各半，整體勞動基金有20%資產配置投資在台股，而去年收益數有46%是來自國內股票，約3309億元。

★台灣首次登月計畫 中央大學輻射探測儀最快第4季升空

中央大學與日本民間公司合作，推動台灣首次國際登月計畫。中大師生研發的「深太空輻射探測儀」將於今年第4季發射升空，進行地球到月球的輻射量測量任務。該探測儀體積、重量、耗電量等都有嚴格要求，且需在太空極端溫度下生存至少4個月。此計畫可望推動國際深太空合作，鏈結國內與國際太空產業。

★高端與mRNA疫苗保護力接近 研究將登美國CDC期刊

疾管署以台灣COVID-19疫情期間的資料分析疫苗保護力，打3劑高端疫苗預防中重症保護力達9成以上，與mRNA疫苗接近。這是國際上首度以真實世界大數據資料將mRNA、蛋白質次單元與腺病毒載體疫苗進行比較，研究將於3月登上美國疾病管制暨預防中心的期刊。

★巧連智紙本轉型3月1日起終止訂閱 創刊35年巧虎走入百萬家庭

幼兒月刊「巧連智」1月29日公告將進行事業策略調整和月刊商品轉型，自今年3月1日起停止受理新訂閱，但已訂閱的讀者將持續出刊至訂閱到期，巧虎商品、巧虎YouTube頻道等事業將持續運營。該決定源於環境變遷、紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進。然而，許多網友希望不要取消紙本，避免寶寶過度接觸3C產品。