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印尼雅萬高鐵造價高於中法 營運首年赤字逾62億

2024/1/30 20:30（1/30 20:37 更新）
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圖為雅萬高鐵車廂外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李宗憲雅加達30日專電）中國「一帶一路」指標工程印尼雅萬高鐵去年10月風光通車，從雅加達前往萬隆（Bandung）僅需45分鐘，但伴隨而來的是龐大債務。「雅加達郵報」報導，雅萬高鐵首年將面臨3.15兆印尼盾的赤字，恐拖累國家財政。

印尼主流英文報「雅加達郵報」今天發表社論，雅萬高鐵幾經延宕終於在去年底營運，不過在享受這番喜悅後，「得付錢了！我們必須面對債務的現實，這將在未來幾年拖累我們的國家財政」。

「雅加達郵報」報導指出，負責營運雅萬高鐵的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）統計，營運首年將面臨3.15兆印尼盾（約新台幣62億元）財政赤字。分析指出，赤字可能會持續數十年，並可能影響支持此項目的國有企業，特別是印尼鐵路公司（KAI）持有印尼方的最大股份。

社論引用澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）的網站The Interpreter的文章指出，雅萬高鐵造價每公里約5200萬美元，高於中國與法國的高鐵造價每公里成本僅1700萬至3000萬美元。

文中指出，雅萬高鐵初期營運可能受惠於民眾對新服務的喜愛，而有較高的乘車率，但隨著時間推移，營運仍得靠固定使用高鐵通勤的民眾，但這些人可能有限。

據統計，近幾個月，每天搭乘高鐵的乘客約在1.4萬人次至1.6萬人次之間，這個數字少於聖誕節及新年假期間每天約2.1萬的搭車人次。

「雅加達郵報」社論表示，投資公共交通雖然重要，但政府須仔細規劃，以確保所承擔的債務是值得且可受控的，並強調「工程項目絕不能僅是為了滿足領導人的個人野心，或有利於與某些國家的關係，而是要為公眾利益服務，而非成為跨越好幾世代的負擔」。

「雅加達郵報」是印尼唯一的英文報紙，屬於主流媒體之一，被認為立場中立，報導具有批判性及提供獨立觀點。（編輯：韋樞）1130130

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