大馬前首相納吉刑期砍半 安華打貪決心遭質疑

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（中央社吉隆坡2日綜合外電報導）馬來西亞今天將前首相納吉（Najib Razak）的刑期減半，他之前因捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元的醜聞，被判犯下貪汙罪及洗錢罪。

路透社報導，根據特赦委員會（Pardons Board）秘書處今天發布的聲明，自2022年8月開始服12年刑期的納吉將提早於2028年獲釋，罰款也從2億1000萬令吉減為5000萬令吉（約1059萬美元）。

由近日就任最高元首的伊布拉欣（Sultan Ibrahim）擔任主席的特赦委員會沒有提供減刑理由，表示如果納吉繳不出罰金就得增加1年刑期。

路透社指出，納吉獲減刑恐令外界進一步質疑首相安華（Anwar Ibrahim）打擊貪汙的承諾。

安華率領的聯盟於選戰期間訴求反貪腐，2022年11月選後沒有政黨過半而形成「僵局國會」（hung parliament），安華卻與捲入貪汙醜聞的納吉所屬政黨「巫統」（UMNO）攜手共組政府。

納吉和其他巫統領袖相關貪汙案於去年迭遭撤銷，外界指控安華政府背離改革路線，現在納吉刑期又獲減半。

納吉一直否認不法，強調通緝在逃的金融家劉特佐（Low Taek Jho，亦稱Jho Low）和其他1MDB職員誤導了基金來源，並說他以為那些資金來自沙烏地阿拉伯王室的捐款。

納吉是馬來西亞史上首位入獄的首相。2022年8月最高法院裁定維持12年刑期的原判後不久，他就申請王室特赦。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130202