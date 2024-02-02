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大馬前首相納吉刑期減半 女兒：堅信父親無罪

2024/2/2 20:24
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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）馬來西亞前首相納吉今天獲有條件特赦，刑期減半，但他的女兒諾麗雅娜透過社群平台發文，對父親未獲全面特赦表示失望，並堅信納吉是清白的。

特赦局今天宣布納吉（Najib Razak）獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，特赦局也決定調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減少為5000萬令吉（約新台幣3.3億元）。但納吉如未繳交罰款，刑度將會增加1年到2029年8月23日。

諾麗雅娜（Nooryana Najwa）今天在社群平台IG回應表示，家人雖對特赦委員會裁定減半納吉刑期表示感激，但仍對未獲全面特赦與立即釋放感到失望。

不過，她說，父親與家人立場仍堅定不移，並堅信父親的清白。

現任首相安華（Anwar Ibrahim）今天下午稍早說，這是特赦局與國家元首的決定，特赦局今年1月29日開會，由任期甫屆滿的國家元首阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）主持。

納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院仍維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。納吉如今雖獲有條件赦免，仍有其他案件纏身。

納吉去年8月23日透過臉書貼文傾訴心情指出，入獄屆滿週年，但「仍被困在鐵窗後，睡在冰冷的水泥地」，認為自己持續遭迫害。

馬來西亞聯邦憲法規定，國家元首有權對法院判決罪行以及在聯邦直轄區犯下的罪行，給予赦免、緩刑或減刑。（編輯：周永捷）1130202

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