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韓國半導體技術外洩案不斷 調查員曝暗號手法

2024/1/29 18:41（1/29 19:05 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國媒體引述情報機構調查員說法報導，非法輸出半導體技術的不法份子除了使用暗號交流避免被追蹤，他們的手法日新月異，利用併購、技術移轉等名義盜竊技術的案件持續增加。

中國自2014年起大力扶植半導體產業發展，從其他先進國家挖角專業人力、竊取關鍵技術的案件層出不窮，據韓國國家情報院統計，近5年來被檢舉的半導體技術外流案件共38件，其中8件發生在大企業內，其他則是從主要企業的合作廠商外流，都對引領產業發展的主要企業造成重大威脅。

這些技術外洩的流向多樣，但由於中國與韓國產業結構類似、地理位置臨近，加上雙邊貿易活絡，國情院調查員接受東亞日報訪問時指出，技術外洩至中國的狀況確實比較多，當局也透過國際合作網絡嘗試阻止產業技術外洩。

然而從近年接連不斷的技術外洩案件就能看出這件事並不容易。包括2021年韓國半導體設備廠商研究員另行設立公司、藉此向中國洩漏半導體清洗設備技術，2022年三星電子研究員利用居家工作期間拍攝3奈米晶圓技術資料，2023年韓國研究人員轉職至海外競爭企業、外流半導體設計圖等，顯示即使在戒備最森嚴的大企業，都有不少漏洞可鑽。

長期調查技術外流案件的調查員表示，從事情報買賣的不法份子多以暗號溝通，例如以「洗碗機」代稱晶圓清洗技術，以「雲」代稱超臨界技術等，甚至會只以首字母縮寫來傳遞訊息，即使找來相關領域專門人員都很難破譯。

這些「情報販子」接近相關專家的方式也日新月異，調查員說，中介商會將掌握專業技術的核心人物或設備技術人員列表管理，鎖定欲吸收的目標後伺機而動，或是利用求職網站資料隨機寄送電子郵件。

據調查員觀察，利用鉅額報酬吸引專業人員協助竊取技術情報算是比較傳統的運作方式，近期則出現不少利用併購、技術移轉等看似正當經濟活動的方式，私下進行非法技術轉移的案例。

韓國國情院預估，未來就人工智慧所需的高性能晶片及生技相關技術竊取風險將越來越高，其中被中國科學院列入「卡脖子」清單的技術項目尤為關鍵。列入這張清單的都是高度依賴美國等先進國家的技術，在美國嚴加管制對中國出口相關技術及晶片下，確保掌握相關技術被中方列為科研主要目標。（編輯：郭中翰）1130129

#中國
#三星電子
#半導體
#韓國
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