韓企半導體技術外洩中國 兄弟檔接手非法出口設備

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國一家半導體清洗設備業者因向中方非法洩漏相關技術遭檢方起訴，其中一名嫌犯甚至是在弟弟因上述原因被拘留起訴後立刻接手公司，持續向中方非法出口設備，藉此賺取34億韓元（約新台幣8095萬元）。

韓聯社報導，韓國水原地方檢察廳今天表示已依違反不當競爭防止法、違反產業技術保護法等罪嫌，起訴該設備公司的實際營運者A某及負責設備設計等業務的6名公司員工。

據檢方調查，A某的弟弟B某在2022年5月因涉嫌外洩技術遭拘留，A某隨即接手弟弟營運的半導體設備製造公司，在2023年5月將弟弟設計的設備外觀改造後，非法輸出給中國競爭企業，獲取34億韓元收入。A某也涉嫌隱匿犯罪收入，將部分收入轉移給弟媳。

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B某曾任職於三星電子子公司SEMES，涉嫌自2018年3月起非法使用半導體濕式清洗設備製造技術等SEMES的營業機密，製造價值約710億韓元的14台設備，輸出給中國企業等。此外，B某與其他前SEMES員工也透過合作廠商，非法取得相關設備技術與設計圖，B某因案在一審遭判9年有期徒刑，上訴後法院改判10年徒刑。

檢方表示，這些被告因遭當局調查，難以繼續進行原本違法複製SEMES的生意，因此與中方共謀在中國設立法人，準備改在中國境內製造半導體清洗設備，顯示有必要強化嚴懲，以阻絕這類犯罪持續擴大。（編輯：周永捷）1130129