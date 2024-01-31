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M503航線爭議
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中國取消M503飛行偏置 國防部：立即停止破壞性舉動

2024/1/31 12:01（1/31 12:23 更新）
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M503、W122與W123航線示意圖。（交通部民航局提供）
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（中央社記者吳昇鴻高雄31日電）中國宣布取消M503自北向南飛行偏置。國防部今天表示，任何片面不理性的舉動，容易升高緊張情勢，破壞區域穩定現狀，北京應該立即停止這種破壞性的舉動。

中國民航局30日晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。國台辦稱，此舉「符合兩岸同胞共同利益」。

學者分析，中國此舉用意在模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。

國防部今天舉行「國軍113年春節加強戰備」媒體採訪活動，國防部發言人孫立方少將在回應媒體相關提問時表示，台海海空域的安全與穩定，攸關印太地區安全繁榮與發展，是區域各方共同責任。

孫立方指出，任何片面不理性的舉動，容易升高緊張情勢，破壞區域穩定現狀，北京應該立即停止這種破壞性的舉動。

孫立方強調，國軍相關應處作為，將運用聯合情監偵方式掌握台海周邊動態，任何進入防空識別區的不明飛行物體，都會依據相關作業程序及突發狀況處置規定因應，確保空防安全。

國防安全研究院國家安全研究所長沈明室30日晚接受中央社訪問表示，M503航線由於彼時台灣抗議後，以海峽中線往西偏置6海里飛行，現在宣布取消意味打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力，「中共用航線的改變，執行界於戰爭與和平間的灰色地帶行動」。

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，這項舉動試圖否認海峽中線的存在，也形同以技術手段，否定台灣依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。（編輯：郭無患）1130131

#中國
#沈明室
#孫立方
#國防部
#M503
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