改變M503航路影響飛安 民航局：後果中國承擔

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）交通部民航局今天表示，中國大陸片面改變M503航路飛行偏置等相關措施，不僅嚴重影響金門、馬祖航路的飛航安全，同時也升高區域飛航風險，可能產生的後果，須由中國大陸承擔。

中國大陸民航局昨天片面宣布取消M503航路北向南帶偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，民航局昨晚立即表達嚴正抗議。

民航局今天發布新聞稿，中國大陸民航單位的措施，將使飛航M503、W122及W123的航班，在航路上同時雙向飛航，不僅造成航管困難，若遇到不良天候或飛行操作異常，可能導致飛航航班進入台灣空域及雙方航班交錯飛航的危險狀況，不僅嚴重影響金門、馬祖航路的飛航安全，也升高區域飛航的風險，可能產生的後果，必須由中國大陸承擔。

民航局說，確保飛航安全為全球民航產業發展的基礎，強烈要求中國大陸依國際規範，就相關航路的使用盡速與台灣溝通，建立雙方航管單位的作業協調程序。

另民航局為確保台北飛航情報區及馬祖、金門民用航空器運作安全，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況，遇有航空器接近台灣的空域，即向中國大陸航管單位強烈要求將航空器帶離等因應措施，暫行因應措施將持續執行到中國大陸願意與台灣協商，並能確保飛航安全為止。

民航局表示，依國際民航組織劃設新航路的規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。台灣因飛安疑慮曾要求中國就前述航路進行溝通，104年3月雙方同意M503航路在實際飛行時，將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

民航局說明，M503航路距台北飛航情報區邊界最近處僅4.2浬，W122航路緊鄰馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬；W123更貼近金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，在雙方空域間隔甚小之下，尤須關注飛安問題。

民航局指出，中國民航部門罔顧飛航安全且漠視雙方於104年3月29日的溝通結果，自107年1月4日起，在未經溝通情況下，片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使台北飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險。（編輯：陳清芳）1130131