陸啟用M503西向東航路 陸委會：未經溝通嚴正抗議

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（中央社記者李雅雯台北30日電）中國大陸民航局宣布，2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行。陸委會今晚表示，此舉未經兩岸溝通，表達嚴正抗議。

大陸委員會（陸委會）今晚透過新聞稿表示，中國大陸民航局片面宣布取消M503航路自北向南飛行偏置，以及啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東運行，對此表達嚴正抗議、強烈不滿，要求中國大陸立即停止不負責任的飛航行動。

陸委會指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，中國大陸國際航線尚未全面復航，其卻佯稱開通相關航路是為了緩解有關地區航班增長壓力、保證飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，有改變台海現狀疑慮。

陸委會強調，對於中國大陸繼2018年1月4日片面宣布啟用M503北向航路後，再次未經協商公布相關作法，顯然蓄意製造兩岸不安，對此強烈抗議，要求對岸停止2月1日起執行相關航路運作的決定，如果中國大陸一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

中國大陸民航局今晚宣布，2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）隨後以發言人陳斌華答記者問名義發布新聞稿宣稱，M503航路位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航路是大陸民航空域管理的一項「常規工作」。（編輯：唐佩君）1130130