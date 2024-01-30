中國民航局：M503航路2月起取消北向南飛行偏置

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（中央社記者邱國強北京30日電）中國民航局今晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。國台辦隨後稱，此舉「符合兩岸同胞共同利益」。

中國民航局30日晚間6時55分透過官網作上述宣布，並稱此舉是為「提升空域運作效率」。M503航路位在台灣海峽，與海峽中線平行並貼近其西側。

中國大陸國台辦隨後以陳斌華答記者問名義發布新聞稿宣稱，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項「常規工作」。

他說，M503航線自2015年3月開通以來，「運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發擇了積極作用」。

陳斌華聲稱，此次取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行是為「緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要」。

他並稱此舉「也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益」。

M503航路位在台灣海峽，與海峽中線平行並貼近其西側，呈東北－西南走向。

2015年1月12日，中國大陸在未與台灣協商下片面宣布劃設M503航路，並開放北往南飛行；同時並劃設M503向西連接浙江東山、福州、廈門的W121、W122、W123航路。由於引發軍事安全重大疑慮，引起台灣強烈抗議。

經協調，陸方同年3月初將航路向西移動6海里，但仍於3月29日啟用M503航路北往南飛行，但未啟用W121、W122、W123航路；2018年1月4日，中方在未與台灣協商下片面啟用M503航路南往北飛行，並同時啟用W121、W122、W123航路。

據公開報導，2022年11月8日，公開航跡記錄顯示，一架共軍軍機在M503航路上以較慢航速不斷南北來回；2023年9月24日，一架共軍運9運輸機沿著M503航路由南向北飛行，並和國泰航空班機位置短暫重疊。（編輯：楊昇儒）1130130