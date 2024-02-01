中國片面設定M503航路 美參眾院外委會主席譴責

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）中國日前宣布2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，美國聯邦參眾兩院外委會主席今天雙雙譴責此舉破壞台灣海峽穩定。

中國民航局1月30日宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。

美國聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）今天發出聲明，回應「中華人民共和國最近在台灣海峽採取破壞穩定的行動」。

聲明說：「中華人民共和國調整台灣海峽具爭議飛行路線的片面決定，既危險又挑釁，這是北京持續力圖脅迫台北的另一個讓人不安實例。此舉只會升高安全風險、破壞航空安全、威脅兩岸穩定。在此敦促北京立即改變這項決定，並與台北進行談話」。

聲明還說，台灣數週前才剛舉行自由公正的選舉，中方此時行動「並非巧合，北京已充分表明選舉結果與他們的期待有所出入。美國堅守與台灣人民同在的承諾，並支持他們決定自己未來的權利」。

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在社群媒體上表示，軍機擾台、民航機現也直逼海峽中線下，「中共持續威脅台灣並片面改變台海現狀。我們必須與台灣站在一起反對這種侵略」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130201