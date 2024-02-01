陸擅改M503航路 陸委會：應循民航小兩會協商

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國大陸擅改M503航路、片面啟用W122、W123銜接航路由西向東行。陸委會今天表示，這恐釀飛安風險，兩岸應循「民航小兩會」協商，目前已透過這個機制明確表達關切事項。

大陸委員會（陸委會）1日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏首先說明M503航路相關背景。他表示，中國大陸2015年與國際民航組織（ICAO）申請開通，彼時政府透過民航小兩會管道告知，這將嚴重影響飛安，雙方就此溝通此數多達5次，獲得稍微西偏的結論。

他指出，中國大陸這次突然宣布變更，事先沒有跟台灣商量，這個航路和金馬區域民航路線交疊，很可能發生飛安危險，避開風險讓旅客平安，這是最被關切的； 民航小兩會這個溝通管道一直很暢通，也已經循這個機制明確表達關切事項。

「小兩會一直有在持續溝通，北京現在可能不方便說」，詹志宏強調，透過民航小兩會機制，雙方一直有一定程度的交換、溝通，大陸這次變更航路，也有透過航空小兩會告知，不過告知時間與對外宣布幾乎是同一時間；對岸宣布今天起啟用修改後航路，不過目前還沒有觀察到有這樣的運用。

詹志宏指出，中國大陸片面啟用W122、W123銜接航路由西向東行，這對於金馬飛安影響很大，過去僅是由東向西飛，屬於單向的，彼此可以協調、確保飛行路線；現在改成有進也有出，將會影響台灣現有航路，令人非常地擔憂飛安風險。

他強調，已經透過航空小兩會表達台灣關切事項，在不容許任何飛安風險的情況下，有許多需要積極釐清的部分。

中國大陸民航局1月30日晚上宣布，2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）隨後以發言人陳斌華答記者問名義發布新聞稿宣稱，M503航路位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項「常規工作」。（編輯：楊昇儒）1130201