立院修法增軍人待遇 國防部初估年增300億元費用

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（中央社記者吳書緯台北1日電）立法院日前三讀通過軍人待遇條例修正案，增加志願役、義務役待遇，總統府6月27日正式公告修正條文。國防部今天指出，修法後每年增加的人事待遇費用大約新台幣300億元，會依法行政研議各項加給的實施，並納入預算編列。

軍人待遇條例修正公告後，國軍志願役每月加給將為3萬元，較現行志願役加給1萬3000元至1萬5000元不等，增加1萬餘元；未來義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資，目前義務役二兵每月領取薪資為2萬2000元。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切總統府6月27日正式公告軍人待遇條例修正案等相關法案。由於條文已正式公告，政院無覆議空間，預料將持續尋求其他救濟手段，詢問國防部是否會支持行政院的立場。

國防部資源司簡任視察盧星廷表示，國防部的行政都是依照依法行政的原則；此外，國防部也是行政院的執政團隊一員，相關施政還是需要依照行政院指導辦理。

針對修法後預期每年所增加的預算，資源司財務資源處長高志雄少將說明，總體增加的人事待遇費用，目前預估大概是300億元左右；至於義務役調薪，高志雄說明，國防部也正在研擬，將會依法實施義務役薪資待遇調升。

媒體追問，軍人待遇是否會如實編列於明年度預算。高志雄說，國防部正在跟行政院主計總處進行各項加給研議，完成後會納入預算編列。

至於待遇調增是否促進國軍招募成效，國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方中將表示，總統賴清德上午於國軍「精神戰力專案教育」重申，政府對官兵福利待遇的重視，包含4月1日先針對志願役加給做了調整，同時針對戰鬥部隊加給也做了調升，7月起包含登機優惠措施，未來也有企業敬軍等優惠措施。

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孫立方表示，上述的舉措彰顯了兩個意義，一是代表政府對國軍官兵待遇的重視，另外也對國軍官兵戮力戰備訓練的肯定，官兵都點滴在心，也了解政府的政策。

至於招募成效，孫立方表示，今年無論是招募、留營或是不適服現役的情況，相較於去年都有改善；國防部分析發現有很多原因，「福利待遇只是一部分」，另一部分就是國軍推動人性化管理的概念，讓部隊戰備訓練更貼近人性化管理的標準，戰備訓練更貼近實戰化訓練，讓官兵感覺到在部隊裡面，不會覺得是浪費時間，所以在招募的配套措施整合下，今年招募狀況是有改善。（編輯：張良知）1140701