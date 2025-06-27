政院：志願役加薪等條文有違憲法精神 續研議救濟

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（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院日前三讀修正相關法案，增加國軍待遇，總統府今天正式公告修正條文。行政院表示，立法院通過大幅增加政府歲出預算的法案，卻未指明預算來源，更沒有協調可行性財源，有違憲法精神與預算法等法規，將續研議救濟手段。

立法院6月10日三讀修正軍人待遇條例部分條文，增加志願役、義務役待遇，同時也修正國軍退除役官兵輔導條例，恢復退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部定之。

行政院長卓榮泰日前表示將研議救濟手段，不過總統府今天正式公告修法條文，等同行政院已無覆議空間。

行政院發言人李慧芝晚間透過文字說明指出，立法院通過大幅增加政府歲出預算的法案，卻未指明預算來源、沒徵詢政院意見，也沒有協調可行性財源，除違反「憲法」第70條精神，也有違「預算法」第91條以及「財政紀律法」第5條等規定。

李慧芝說，行政院將會持續徵詢法律及與法案相關專業領域的學者專家意見，審慎評估並持續研議各種合法合憲的救濟手段。

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立法院會6月10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定2026年1月1日施行，另外也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。

至於義務役待遇，現行條文明定義務役現役軍人薪額月支數額，由國防部擬訂，報請行政院核定。三讀修正條文新增，義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資。（編輯：林克倫）1140627