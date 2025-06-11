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立院三讀提高軍人待遇 顧立雄盼兼顧國家施政衡平性

2025/6/11 10:12（6/11 10:21 更新）
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立法院外交及國防委員會11日邀請國防部長顧立雄（左）列席報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。中央社記者趙世勳攝 114年6月11日
立法院外交及國防委員會11日邀請國防部長顧立雄（左）列席報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。中央社記者趙世勳攝 114年6月11日
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（中央社記者楊堯茹台北11日電）立法院會三讀修正軍人待遇條例部分條文，提高國軍待遇。國防部長顧立雄今天表示，樂見待遇適度調整，但期盼立院大幅增加歲出預算時，能先與行政部門研議，並兼顧國家施政衡平性。

立法院會10日三讀修正軍人待遇條例部分條文，新增超時加給以及修正地域加給發放依據，且明定義務役待遇總額不得低於最低工資法所定的最低工資。其中，新增條文明定國軍志願役加給每月為新台幣3萬元，較現行志願役加給1萬3000元至1萬5000元不等，增加1萬餘元，自明年元旦起實施。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

顧立雄會前接受聯訪表示，考量國軍辛苦，也希望待遇適度調整，今年4月1日已奉總統指示，調整志願役跟戰鬥部隊加給，6月1日提升網路戰加給，之後還有電偵跟戰航管的加給都會陸續實施。

顧立雄強調，懇請立法院進行加薪等大幅增加歲出預算時，能事前與行政院和國防部商量、審慎研議，以遵守財政法跟預算法的相關規定，並說明資金來源，同時兼顧國家整體施政的衡平性。

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顧立雄進一步說明，相關預算的大幅增加，可能會排擠到其他作業維持費、軍事投資、人員維持費等支出。

媒體追問，這次修法是否影響第二波加給。顧立雄表示，仍在重新審議當中，待行政院審議結果。（編輯：萬淑彰）1140611

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