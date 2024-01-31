美國安顧問蘇利文肯定台灣大選 警告中國勿持續挑釁

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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）白宮國安顧問蘇利文今天談到台灣大選時說，美方祝賀勝選者，也祝賀總統蔡英文完成一場有效的民主選舉，美方期望看到平穩過渡，台灣充滿活力的民主是正面的事。他也警告中國若持續在台海挑釁，將與盟友和夥伴合作予以反擊。

蘇利文（Jake Sullivan）今晚在美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）與加州大學聖地牙哥分校共同舉辦的活動，討論美中未來的關係。

他談到台海議題時說，幾週前，台灣舉行歷史性選舉，並未發生重大兩岸事件，部分原因在於華府、北京與台北各方努力減少對各自意圖的誤解，當時多數人預期，台海局勢會如時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前後變得更為緊張，而不是降溫。

2022年8月，裴洛西訪台，中國在台海附近進行大規模軍演，加劇兩岸緊張關係。

蘇利文也指出，美中關係中的最重大風險，是台海爆發危機，特別是北京在台海周邊增強的軍事活動，因此必須努力加強外交與嚇阻。如果中國持續在南海、東海與台海挑釁，美國將與盟友和夥伴密切合作，予以反擊。

被問及台灣大選時，蘇利文重申美國沒有選邊站的立場，不論公開或私下，美國自始至終保持中立。美方祝賀勝選者，也祝賀蔡總統完成一場有效的民主選舉。

蘇利文表示，美方清楚表明希望看到政權平穩過渡，對美國而言，台灣展現充滿活力的民主特質是件正面的事。美國政策不變，遵循一中政策、台灣關係法與六項保證。但他也重申，對台海周遭挑釁軍事活動加劇感到擔憂，這無助於和平穩定，美方與世界各國一樣，希望見到台海和平穩定，並盡一切可能支持台海和平穩定。

蘇利文日前與中共中央政治局委員、外交部長王毅在泰國會晤，他認為，美中已達真正進行戰略對話的程度，雙方也有機會深入探討台海議題，並且陳述各自立場。

談及美中關係，蘇利文說，與中國的競爭不必然會導致衝突、對抗或新冷戰，美方會一方面採取措施推進自身與盟友和夥伴的利益價值，另一方面負責任管理競爭。

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他表示，去年美中關係處於歷史低點，但同年5月開始推動密集外交，涵蓋美中關係各面向，目的不是掩飾分歧，而是避免誤解與溝通不良，以免釀重大意外，重啟不同溝通管道，並更清楚向對方傳達各自立場與利益。

他強調，不會為了對話而對話，未來希望能與中國合作，深化危機溝通機制，減少衝突風險。美國已準備好就氣候、公衛、安全、全球經濟穩定與人工智慧等新挑戰與中國對話，並與北京討論紅海、朝鮮半島的區域與全球議題，努力推動雙邊議題的推展。（編輯：張芷瑄）1130131