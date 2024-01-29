日媒：裴洛西訪台後共艦在台周邊常態部署

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本讀賣新聞引述多名政府相關人士透露，2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後引發中國在台灣周邊大規模軍演，約從那時起共軍就在台灣周邊海域常態部署4艘軍艦。

讀賣新聞昨天報導，中國2013年11月片面宣布劃設東海防空識別區（ADIZ），將釣魚台納入並與日本的防空識別區重疊後，目前已在東海防空識別區邊界海域常態部署至少3艘軍艦，作為台海發生事態時阻止美、日介入。

讀賣新聞今天進一步披露，不只在東海防空識別區邊界海域，共軍另以4艘巡防艦為主，常態部署於台灣周邊4個端點，1艘部署在日本最西端的沖繩縣與那國島周邊，1艘在與那國島與菲律賓之間，而台灣的西南方與北方海域則各有1艘。

讀賣直言目前釣魚台周邊處於被中國軍艦三面包圍的狀態，有人認為若中國武力犯台，屆時釣魚台同時可能也會發生緊急事態。

不只一名日本政府相關人士透露，約從2020年開始，中國海軍已常態部署至少3艘艦艇在東海ADIZ邊界附近海域。

另外，中國正在推動強化「反介入與區域拒止」（A2AD）戰略，希望讓美軍無法進入連結日本西南群島與菲律賓「第一島鏈」的內側，共艦常態部署東海防空識別區邊界海域和台灣東側外海與前述策略高度相關。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130129