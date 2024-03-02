0225-0302一週大事

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一週大事關注焦點：瑞典入北約／納瓦尼葬禮／韓國醫師罷工／大谷翔平結婚／海鯤潛艦曝光／麻疹疫情升溫／學測成績公布／台北書展落幕

國外新聞

★匈牙利最後批准 瑞典將成北約第32成員國

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典放棄長期以來的不結盟政策，盼求加入北約獲得更大程度的安全。匈牙利國會2月26日批准申請，掃除瑞典入盟的最後障礙，將成為北約第32個成員國。北約秘書長史托騰柏格對此表示，北約軍事聯盟很快會「變得更加強大安全」。

★納瓦尼葬禮 數千民眾送行：你沒在怕我們也不會

兩週前猝逝北極圈監獄的俄羅斯異議領袖納瓦尼3月1日舉行葬禮，數以千計民眾冒被捕風險，聚集莫斯科南部一間教堂向他最後致敬。現場大批群眾拍手迎靈。當納瓦尼靈柩抵達時，民眾高喊他的名字，並說「你沒有在怕，我們也沒有」。儀式結束後，納瓦尼安葬於莫斯科河附近公墓。根據人權監督團體OVD-Info，警方在全國各地逮捕至少67人。

圖為3月1日民眾前往俄羅斯異議領袖納瓦尼的葬禮，有民眾高舉「納瓦尼去世了」標語。（路透社）

★韓國醫師復工期限到多數仍拒返工 警方突襲搜索團體辦公室

韓國近萬名實習醫師為抗議政府打算大增醫學院招生人數，在上週集體請辭或罷工。韓國政府先前訂下2月29日是復工最後期限，否則罷工者將面臨暫停醫師執照、逮捕等法律後果。韓國一警官表示，警方3月1日已突襲搜索支持罷工的韓國醫學會各辦公室。韓國保健福祉部稱期限過後已有醫師返回崗位，但據韓聯社報導，罷工醫師多數仍未復工。

★加薩糧援站逾百死 以色列軍方稱踩踏、聯合國指大量槍傷

加薩市糧食援助站3月1日發生以軍朝巴勒斯坦搶糧群眾開槍事件，造成逾百人喪生、700人受傷，以軍稱傷亡主要是踩踏與車輾，但探訪加薩醫院的聯合國團隊通報有大量槍傷。美國總統拜登則說，該事件將讓以巴停火協商變得複雜，雙方不太可能如他先前認為可在3月4日前停火。

★亞馬遜雨林2月近3000起大火 有紀錄以來同期最高

巴西境內的亞馬遜雨林2月記錄到近3000起森林大火，是自1999年有紀錄以來，2月發生火災最多次的一個月。相較上一次最高紀錄、2007年2月高出67%，更是去年同期的4倍。專家表示，氣候變遷導致大火發生的可能性增加。

★中國新冠疫苗疑致白血病等後遺症 受害者擬兩會赴京上書

中國約莫數以千計民眾接種中國製COVID-19疫苗後浮現後遺症，包括罹患白血病等。美國之音報導，一群接種疑似出現後遺症的病患及家屬，2022年12月到北京中國國家衛健委示威，多人被羈押、控告。為重申訴求，他們計劃在今年北京召開兩會期間遞交「倡議書」，呼籲建立疫苗傷害保障救助機制，並打算附上疑似因疫苗致病、致殘者名單。

★法國參院通過墮胎權入憲案 國會投票若過關將創全球先例

在美國最高法院於2022年推翻墮胎權、允許各州禁止或限制墮胎後，法國總統馬克宏去年承諾將墮胎權寫入憲法，墮胎權在法國自1974年以來，一直是合法的。法國參議院2月28日投票支持政府將墮胎的「自由」寫入憲法，這項議案將在兩院國會特別會議中投票表決。

★東京都營地下鐵創首例 啟用翻譯系統服務外國客

日本TBS電視台報導，為解決日本站務人員跟外國觀光客之間語言不通問題，東京都政府在都營地下鐵啟用全新引進的即時翻譯系統。在都營大江戶線都廳前站內設置的一面透明螢幕，是能將使用者所說內容即時翻譯的系統，能對應英語、中文、韓語等12國語言，從2月29日開始上線使用。東京都政府將在驗證實際效果後，檢討是否擴及其他車站設置。

★埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

埃及日前宣布，為響應綠色轉型計畫，埃及軍事生產部已引進日本技術，將在當地製造可將空氣轉化為飲用水的空氣造水設備。依據空氣濕度的變化，空氣造水設備預期每天約可製造16公升的潔淨飲用水，將來除可銷售給埃及本地企業和旅遊景點服務業者供商業用途外，軍事生產部也計畫出口到其他中東和非洲國家。

★大谷翔平透露去年訂婚 結婚原因「可以想像一直在一起的感覺」

MLB日籍球星大谷翔平（左）2月29日受訪談論婚訊。（共同社）

日籍球星大谷翔平轉戰洛杉磯道奇隊後，2月28日突然在個人IG宣布結婚喜訊。大谷翔平回應媒體疑問，透露與另一半初次見面是在3、4年前，對方是「普通日本人」，並於去年訂婚，結婚原因是「可以想像一直在一起的感覺」。

國內新聞

★海鯤號潛艦浮水上畫面曝光 3階段移置台船小塢

國造潛艦海鯤軍艦27日由浮塢載運至台船小塢，下午執行第3階段「拖帶進塢」，有大半船身浮在水面。中央社記者董俊志攝 113年2月27日

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，2月27日分3階段移至台船小塢，上午從中信8號浮塢移出時，海鯤軍艦全貌大致曝光，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納，及艦艏、船舷側視聲納陣列、魚雷管、進排水口等系統清楚可見。至第3階段拖帶進塢時，海鯤軍艦下水、浮在海面上畫面曝光，讓周邊搶拍的軍事迷們開心直呼「浮起來了」。海鯤軍艦接續將進行HAT必要測試項目，再進入下一階段海上測試（SAT）。

★政治檔案條例新制228上路 加速解密強化權益保障

228事件77週年，轉型正義推動再造里程碑，政治檔案條例新制修正2月28日正式施行。國發會表示，除擴大徵集民國81年11月6日之後檔案，也將加速解密、以及強化檔案當事人權益保障，原以國安或對外關係限制應用已解密的政治檔案即日起開放。

★立院召委選舉藍綠各獲8席 民眾黨支持國民黨人選

立法院2月29日選舉8個常設委員會召委，國民黨未禮讓民眾黨，與民進黨各獲得8席召委，在各常設委員會中，各取得1席召委。國民黨立委在蓋完票後集體亮票，民眾黨團也表達會支持國民黨團所提的召委人選。

★全球麻疹疫情升溫 北部醫護接觸病患確診成今年首起群聚

疾管署2月28日公布新增1例麻疹確定病例，為北部醫院30多歲男性醫護人員，曾於醫院工作時接觸今年首例本土個案；這起群聚目前2例確診，接觸者共匡列約600人。疾管署提醒，麻疹國內、國際感染風險皆提升，呼籲家長儘速帶年滿1歲幼兒接種疫苗；民眾如有疑似症狀，也應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

★學測自然滿級分增逾千人 數B滿級分近3年最少

113學年學測成績2月27日公布，以英文科滿級分3677人最多，自然科滿級分比去年增逾千人，數B滿級分人數則是近3年最低。頂標部分，國文、英文、社會、自然考科皆為13級分，數A和數B則是12級分，數A頂標是近4年最高。

★吐瓦魯新總理：基於民主價值觀選擇台灣而非中國

南太友邦吐瓦魯2月25日確認由前檢察總長泰歐（Feleti Teo）出任新總理，將牽動台吐關係。泰歐表示，吐瓦魯與台灣擁有共同民主價值觀，重申該國政府將與台灣保持外交關係，排除轉與中國政府建交的可能性。泰歐同時指出，希望與台灣重新商討關於幫助發展的協議，氣候變遷和海平面上升的影響，對於低窪的吐瓦魯仍是首要之務。

★服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

今年兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天。（中央社製圖）

今年兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天。勞動部表示，112年女性較多的內需服務業人力需求回升，女性時薪增幅高於男性，兩性平均薪資差距縮小，女性需比男性多工作54天才達整年薪資相同。自2012年首次公布同酬日以來，台灣兩性薪資長期呈現拉近趨勢。

★政院核定桃園捷運棕線中央負擔逾半數 連接至迴龍拚8年後通車

行政院長陳建仁3月1日核定通過桃園捷運棕線可行性研究及綜合規劃報告，桃園捷運棕線規劃全長11公里，設置7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，可以串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈。桃園捷運棕線規劃總經費為新台幣456.49億元，中央負擔238.42億元、地方分擔218.07億元；桃園市政府力拚8年後通車。

★台北書展能見度大開 6天55萬人次造訪、逾600國際人士參與

2024第32屆台北國際書展閉幕，不少民眾趕在最後一刻前來台北世貿一館參觀。中央社記者鄭清元攝 113年2月25日

第32屆台北國際書展2月25日閉幕，今年國內外共509家出版社參與，6天展期進場人次達55萬。台北書展基金會統計，今年門票全額抵用金共發出逾6萬張、文化成年禮金抵用逾新台幣千萬元，整體參觀人數較去年成長9%。除此之外，今年國際參與人數總計654名，台北書展基金會董事長吳韻儀指出，台北書展是今年開年來首檔國際書展，時間點非常好，從國際圖書館參訪等數據可看見書展受關注程度。

★僅帶300美元征戰卡普空盃 台灣電競選手Kagami奪冠美夢成真

總獎金逼近180萬美元（約新台幣5600萬元）的「快打旋風6」電競賽事卡普空盃，台灣好手Kagami 2月26日在決賽以3比0擊敗香港選手黃育祥，抱走冠軍獎盃。Kagami表示，首次踏上卡普空盃的舞台非常興奮，不過也自認實力有辦法奪冠，「所以當下有種夢想成真的感覺，心情非常高興。」