加薩糧援站逾百死 以色列軍方稱踩踏、聯合國指大量槍傷

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（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）加薩市糧食援助站昨發生以軍朝巴勒斯坦搶糧群眾開槍，逾100人喪生700人受傷，以軍稱傷亡主要是踩踏與車輾，但探訪加薩醫院的聯合國團隊今天通報有大量槍傷。

法新社報導，一個多星期來首批造訪加薩走廊（Gaza Strip）北部的聯合國人員在西法醫院（Al-Shifa Hospital）停留2個多小時，交付藥物和燃料。

根據巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部說法，以軍昨天在加薩市（Gaza City）朝包圍卡車搶糧的群眾開槍，造成百餘人喪生。

加薩衛生部的數據為死亡115人、約760人受傷。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「西法醫院據報昨天收治超過700名傷者，當中約200人目前仍住院治療。」

醫院人員告訴聯合國人員，他們也收留在這起事件中罹難的70多人遺體。這支聯合國訪團由聯合國人道事務協調廳（OCHA）、世界衛生組織（WHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）的代表們所組成。

杜雅里克表示，這支聯合國團隊通報傷者中「有許多為槍傷」，不過他說不清楚團隊人員當時能否檢查罹難者遺體。

以色列軍方說，當時數千名加薩人包圍援助卡車組成的車隊，並發生「踩踏」事件。

以色列方面的消息人士向法新社證實當時現場以軍有開火，因感覺靠近卡車的群眾構成「威脅」。

紐約時報引述目擊者和一名救治傷患的醫師指出，當載送援助物資的卡車29日黎明前抵達時，以色列軍隊向蜂擁而至、苦候糧食的巴勒斯坦人開火。

徹夜在外守候車隊、只為想幫家人帶點食物的艾紹里（Mohammed Al-Sholi）說：「我目睹了從沒想到過的場景。我看到人們中彈後紛紛倒地，然後其他人趕忙拎著食物逃命。」他說混亂中有人遭卡車輾過。

薩巴（Eid Sabbah）是加薩北部卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）主責照護的醫師，他說約有150名糧援現場的傷患及12具遺體被送到他們的醫院，95%的傷勢為胸、腹部中彈。（譯者：盧映孜、陳亦偉）1130302