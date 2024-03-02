加薩搶糧混戰逾百死 拜登：美軍將空投物資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）加薩市昨天發生以色列軍人被控朝搶糧的巴勒斯坦人開槍造成逾百死事件，當地人道災難持續惡化再度引發關注。美國總統拜登今天宣布，美軍將對加薩走廊空投糧食等援助物資。

路透社報導，拜登表示，美軍會在接下來數天進行空投，但沒提供更多具體細節。約旦和法國等國家先前已對加薩走廊（Gaza Strip）空投援助物資。

拜登告訴媒體：「我們必須做更多，美國將有更多行動。」他還說：「進入加薩的援助量還遠遠不夠。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）強調空投會成為「持續性行動」，還說第一批空投物資很可能會是美軍即食口糧（MRE）。柯比說：「這不會是（空投）一次就結束。」

柯比指出，以色列曾嘗試向加薩空投物資，並支持美國空投援助行動。

一名以色列官員在華府表示：「我們曉得人道空投行動。」但這名不具名官員未回應美方是否事先尋求以方同意或協調行動的問題。

拜登告訴媒體，美國也在研究建立海上通道向加薩運送大量援助的可能性。

官員說，最快本週末會展開空投。

加薩衛生當局表示，以軍昨天在加薩市（Gaza City）附近朝試圖靠近援助卡車的巴勒斯坦民眾開槍，造成超過100人喪命。

以色列則將大多數傷亡歸咎於包圍援助卡車的群眾，宣稱罹難者是遭踩踏或被車輾過。一名以色列官員還說，以軍後來是「有限度回應」，朝他們認為構成威脅的群眾開槍。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130302