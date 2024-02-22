伊朗供俄羅斯真主之劍等400彈道飛彈 加深軍事合作

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（中央社杜拜21日綜合外電報導）6名消息人士告訴路透社，伊朗已向俄羅斯提供大量強大的地對地彈道飛彈，更加深了這兩個美國制裁國家之間的軍事合作。

路透社報導，3名伊朗消息人士表示，伊朗提供約400枚飛彈，其中包括「真主之劍」（Zolfaghar）等征服者-110（Fateh-110）系列短程彈道飛彈。

專家表示，這種公路機動飛彈能夠攻擊300至700公里範圍內的目標。

伊朗國防部和革命衛隊（Revolutionary Guards）婉拒發表評論，俄羅斯國防部尚未回覆記者詢問。

其中一位伊朗消息人士指出，去年底伊朗和俄羅斯軍事與安全官員在德黑蘭和莫斯科會議敲定協議後，今年1月初這些飛彈開始運送。

要求不具名的伊朗軍方官員表示，至少已運送4批飛彈，未來幾週還會有更多。他不願再說更多細節。

另一位伊朗高官表示，部分飛彈經裏海（Caspian Sea）船運至俄羅斯，其他則透過飛機運送。

第2位伊朗官員說：「會有更多運送，沒理由隱瞞這一點，我們可以向我們希望出口的任何國家出口武器。」

聯合國安全理事會限制伊朗出口部分飛彈、無人機和其他技術的限制已於去年10月到期，但因擔心伊朗向在中東的代理人和俄羅斯出口武器，美國和歐洲聯盟（EU）維持對伊朗彈道飛彈計畫的制裁。

第4位知情人士證實，俄羅斯最近收到大量伊朗飛彈。這位人士並未提供更多細節。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）1月初表示，美國擔心俄羅斯除了從北韓購買飛彈外，還將從伊朗取得短程彈道飛彈。

美國官員告訴路透社，華盛頓看到談判積極進行的證據，但尚未有跡象表明已經交付。

記者請五角大廈發表評論，尚未獲得回覆。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130222