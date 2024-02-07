沙烏地重申巴勒斯坦若未獨立建國 不與以色列建交

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（中央社開羅7日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯外交部今天在聲明中說，沙烏地已向美國表明立場，除非根據1967年的疆界承認巴勒斯坦獨立建國，以及以色列停止侵略加薩走廊，否則不會與以色列建立外交關係。

路透社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）說，拜登政府已收到沙烏地與以色列願意持續進行關係正常化討論的正面回應。

沙烏地外交部表示，對於柯比發表的言論，沙烏地發布這項聲明向華府重申對巴勒斯坦議題的堅定立場。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，沙烏地實質統治者重申有意與以色列維持雙邊關係，但希望加薩衝突能夠結束。

法新社報導，布林肯昨天在利雅德與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面。他在杜哈向記者表示：「特別在關係正常化方面，王儲重申沙烏地阿拉伯追求關係正常化的強烈興趣。」

布林肯說：「但他也表明先前跟我說過的話，那就是為了讓關係正常化，必須達成兩件事，一是結束加薩衝突，二是要有一條清楚、可靠、有時限的道路，以建立巴勒斯坦國。」

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自從沙烏地默許波斯灣鄰國阿拉伯聯合大公國和巴林2020年與以色列建立關係以來，以色列與沙烏地一直在討論正式建立關係的想法。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，殺害1200人並扣押253人，隨後以色列對加薩發動軍事攻勢。隨著以哈戰爭升級，了解利雅德想法的消息人士2023年10月告訴路透社，沙烏地擱置了美國所支持與以色列關係正常化的計畫。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130207