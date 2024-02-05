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布林肯再赴中東敦促休戰 以哈開戰後第5次

2024/2/5 16:16
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（中央社加薩走廊5日綜合外電報導）巴勒斯坦領土加薩（Gaza）南部的戰事不見趨緩，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天再次前往中東訪問，致力在危機中促成以哈戰爭達成新休戰協議。

法新社報導，這將是2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲導致開戰後，布林肯第5度赴中東區域，預計將訪問沙烏地阿拉伯、以色列、埃及和卡達。

布林肯行前強調，必須「盡快回應加薩的人道需求」。之前援助團體曾多次警告，這塊遭圍困的巴勒斯坦領土在將近5個月的戰爭下，受到極其嚴重的衝擊。

布林肯抵達中東後，預計將討論美國、以色列、埃及和卡達等國高官1月在巴黎一場會議上提出的休戰協議。

根據一名哈瑪斯消息人士，該協議提議第一階段先暫停戰鬥6週，讓哈瑪斯用以色列人質交換巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯表示，目前還沒有任何協議達成，而一些以色列官員表態反對任何被視為妥協的動作。

隨著伊朗支持的親哈瑪斯民兵團體發起更多攻擊，激起美國展開反擊，推動外交舉措也變得愈來愈迫切。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130205

#中東
#布林肯
#哈瑪斯
#以色列
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#以哈戰爭
以巴衝突
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