美將派特使赴中東 商議推進以哈人質協議

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）白宮今天表示，美國本週將派特使前往中東商議推進人質協議，並敦促以色列針對拉法（Rafah）攻勢做出保證；以色列則稱軍事施壓並擊敗哈瑪斯（Hamas）才是人質獲釋正途。

綜合法新社和路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，負責協調中東和北非事務的特使麥格克（Brett McGurk）明後兩天將分別在埃及和以色列舉行會談。

在麥格克展開這趟中東行之前，卡達和埃及斡旋一項建議，以釋放10月7日哈瑪斯襲擊以色列擄走的人質，交換以色列停止軍事攻擊這個巴勒斯坦武裝集團統治下的加薩走廊。

柯比告訴記者，麥格克將進行會談，「以研判我們是否無法讓人質協議到位」。

以色列已多次拒絕放過攻擊拉法的籲求。拉法是加薩最南端的城市，約有140萬巴勒斯坦人正在當地躲避戰火，許多人住在臨時帳篷裡。

柯比表示，麥格克將重申總統拜登對攻擊拉法、卻沒有保護平民措施的關切。

柯比說：「在目前情況下，如果不適當考慮這些難民的安全保障，我們認為針對拉法的攻勢將會是一場災難。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和財政部長史莫崔克（Bezalel Smotrich）今天表示，以色列不會為仍被扣押在加薩的人質獲釋付出任何代價。

史莫崔克說，必須藉由對加薩軍事施壓和擊敗哈瑪斯的方式，讓人質獲釋。

然而，他的說法遭到在野領袖拉皮德（Yair Lapid）和戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）指責，也讓部分人質家屬感到憤努，他們不斷施壓政府達成協議。

然而不久之後，廣播電台播放尼坦雅胡辦公室的聲明，附和史莫崔克的說法。

尼坦雅胡表示：「在我們達成所有目標前，包括不惜代價讓人質獲釋的協議，我們承受許多來自國內外的停戰壓力。」「我們不會付出任何代價，當然不是哈瑪斯要求我們付出的妄想代價，這代表擊敗了以色列。」

根據以色列，哈瑪斯發動襲擊時擄走約250名人質，有130人仍在加薩，其中30人被推定死亡。

根據加薩衛生部最新統計，以色列展開的報復行動已造成逾2萬9195人喪生，其中多是婦孺。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1130221