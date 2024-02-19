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以色列人質遲未獲釋 內閣成員揚言齋戒月前攻打拉法

2024/2/19 12:09（2/19 12:15 更新）
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（中央社加薩走廊拉法18日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天拒絕接受國際社會在停止攻擊加薩的呼聲，矢言將在巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）一事上「完成任務並取得完全勝利」。

美聯社和法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）也揚言，如果哈瑪斯未在即將到來的穆斯林齋戒月前釋放剩餘的人質，以色列下個月就將入侵南部城市拉法（Rafah）。

以色列政府尚未公開討論對拉法發動地面攻擊的時間表。加薩走廊的230萬巴勒斯坦人有一半以上在拉法避難。

退役將領甘茨是尼坦雅胡戰時內閣成員，有一定的影響力，但並沒有最終決定權。

甘茨在與猶太裔美國領袖的會議上表示：「如果到了齋戒月我們的人質還沒有回家，拉法地區的戰鬥將繼續下去。」今年的齋戒月預計將於3月10日開始。

以色列與哈瑪斯停火談判近幾週先是取得進展，隨後又陷入僵局。尼坦雅胡日前將哈瑪斯最新停火提議斥為「癡心妄想」。

以色列最親密盟友美國表示，仍希望促成停火和人質釋放協議，並期望能以更全面的方案來解決哈瑪斯去年10月7日攻打以色列所引發的以哈戰爭。

美國同時表示，若聯合國再度就要求以色列和哈瑪斯停火的決議案進行表決，美方將予以否決。美國駐聯合國大使警告，切勿貿然推動措施，導致長久解決敵對行動的機會處於危險之中。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130219

#尼坦雅胡
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#以色列
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#以哈戰爭
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