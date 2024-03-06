聯合國物資車隊遭搶 美籲以色列緊急增援加薩

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（中央社羅馬5日綜合外電報導）聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）今天表示，載送物資的援助車隊在加薩走廊（Gaza Strip）北部的檢查站被以色列軍隊拒於門外，隨後遭「絕望的人們」搶劫。

與此同時，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今天的會議上，以「相當坦白」方式告訴以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz），以色列必須緊急採取行動，允許更多援助進入加薩。

法新社報導，世界糧食計劃署表示，由14輛卡車組成的車隊載著糧食，在加薩東南部的瓦第加薩（Wadi Gaza）檢查站等了3個小時，最後仍被以色列軍隊拒於門外。

世界糧食計劃署在聲明中表示，此事發生在今天，卡車改道後，被「一大群絕望的人們攔住，他們搶走大約200噸的食物」。

世界糧食計劃署說，他們想盡一切辦法運送糧食到加薩北部，但要運送避免饑荒所需的大量食物，陸路是唯一的途徑。

他們表示，今天稍早已與約旦空軍合作，空投了6噸的食物，足夠2萬人食用。

世界糧食計劃署副主任斯考（Carl Skau）說：「空投是最後的手段，並不能避免饑荒。我們需要進入加薩北部，好為有急需的50萬人提供足夠的食物。」

斯考上週告訴聯合國安全理事會，如果情況仍未改變，加薩北部即將發生饑荒。

自以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭以來，加薩陷入糧食危機，外部援助也嚴重受限。

路透社報導，米勒今天在記者會上表示，美國有注意到以色列政府一些部長級官員阻止向加薩運送麵粉，並支持抗議者阻止援助進入這個人口稠密的飛地，美方已就這類舉動提出批評。

米勒表示，美國政府現在希望看到以色列開設另一個進入加薩的邊境關卡，並與以色列官員直接接觸，以達成這個目標，包括布林肯今天與甘茨會談。

米勒說：「他（布林肯）談論當地局勢嚴重性時相當直接和坦白，而且有關各方都有責任緊急採取更多行動，盡快讓援助進入。」

甘茨在與布林肯會面後，對國務院外的記者說：「會議很順利。」但他沒有回答有關以色列是否會開放另一個邊境關卡以讓更多援助進入加薩的問題。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130306