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以色列戰時內閣部長甘茨辭職 要求提前大選

2024/6/10 02:37
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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）以色列戰時內閣部長甘茨今天宣布退出政府，並要求提前大選。甘茨上個月揚言，若無對加薩走廊的戰後策略，將會退出內閣。

法新社報導，甘茨（Benny Gantz）在電視播出的演說中說：「（總理）尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正在阻止我們取得真正勝利。那是我們之所以懷著沉重心情，今天離開緊急政府的原因。」

左右兩側擺放著以色列國旗的甘茨說，尼坦雅胡在與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭中失敗。

他要求提前大選，強調「應該就最終建立一個會贏得人民信任並且有能力面對挑戰的政府而舉行選舉」。

「我要求尼坦雅胡：定下獲得一致同意的選舉日期。」

甘茨上個月表示，如果尼坦雅胡未能於6月8日之前批准加薩戰後計畫，他將退出戰時內閣。

不過甘茨此舉應該不致於導致成員包括宗教和極端民族主義政黨的尼坦雅胡政府垮台。

甘茨的國家聯盟黨（National Union）上週提出解散以色列國會（Knesset）、提前大選的法案。（譯者：何宏儒）1130610

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