0310-0316一週大事

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一週大事關注焦點：海地總理請辭／美立法逼退TikTok中資／俄羅斯大選登場／奧本海默橫掃奧斯卡／保母疑虐死1歲童／全民搶購ETF／王光祿獲判無罪確定／周思齊宣布引退

國外新聞

★海地總理請辭成立過渡委員會 幫派問題難解恐讓局勢更惡化

海地首都太子港幫派暴力愈演愈烈，總理亨利11日請辭，卸下領導人職務，後續將把權力移交給新的過渡委員會，並由委員會任命臨時領導人，並舉行選舉。海地政治過渡協議象徵這個暴力猖獗的國家跨出重要一步，但還需要有更多作為，部分專家警告局勢恐進一步惡化。

★美眾議院立法要求中國自TikTok撤資 不從將祭禁令

由字節跳動完全持股的TikTok，曾被美國情報官員多次警告，中國可能利用TikTok收集美國用戶的資訊，影響美國選舉、國家安全。美國聯邦眾議院13日通過一項法案，意在迫使TikTok中國母公司「字節跳動」出售TikTok，然而這項立法在參議院仍將面臨重重挑戰。反對的議員則憂心，這項禁令恐違反美國憲法保障的言論自由。

★俄國總統大選概況：蒲亭支持率逾8成 有望做到2036年

俄羅斯15日起舉行3天總統選舉，烏克蘭俄佔區也可投票，現任總統蒲亭以獨立候選人身分尋求第5個總統任期。這次選票上除蒲亭外只有另3名候選人，都是親克宮黨派配合提名充門面之用。外界預料蒲亭篤定勝選，將繼續執政6年。如果沒有候選人票數過半，第二輪投票將於投票結束後的3週進行。

★以色列批准拉法軍事行動計畫 擬派人赴卡達談判

以色列15日批准在拉法的軍事行動計畫，可能攻打這座加薩走廊南部城市，同時打算再派代表團到卡達就可能的人質協議與哈瑪斯談判。美國聯邦參議院多數黨領袖舒默則嚴厲批評以色列總理尼坦雅胡是和平的阻礙，呼籲以色列舉行新的大選。

★河北燕郊爆炸7死27傷央視直播遭切斷 中國記協批控制輿情

河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路的一棟建築13日突發爆炸，附近多棟樓房也遭殃。（圖取自中國消防微博weibo.com）

河北燕郊鎮14日發生嚴重爆炸，共造成7死27傷。但官媒央視記者在直播報導事故時遭到阻擋。中國記協罕見發表聲明，指正當採訪是記者的權利，更直指「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。事故處置指揮部通告則稱，救援初期工作人員與媒體保持良好互動，但後來發現現場仍存天然氣洩漏風險，建議非救援人員撤到「警戒線以外」，對於未能統籌好保障現場安全與保障記者採訪需要的關係表示歉意。

★香港立法會衝擊案12人暴動罪成立 王宗堯判刑6年2月

香港2019年反送中運動期間，大批示威者於7月1日衝擊立法會大樓，致使立法會斥資約新台幣1.4億元維修。此前法庭裁定14名被告中12人暴動罪成，16日判處各人入獄4年半至逾6年，當中藝人王宗堯被判囚6年2個月。

★蘇丹內戰不到5%人可飽食恐掀全球最大饑荒 齋戒月僅有煙硝味

蘇丹內戰持續，據聯合國統計，蘇丹現有的4800萬人口，約有1800萬人面臨嚴重糧食問題，其中500萬人已達到饑荒前的最差狀況，恐將面臨全世界最大饑餓危機。11日是今年中東北非地區穆斯林國家齋戒月首日，蘇丹居民卻說，「齋戒月剛開始，但我們已經餓很久了⋯⋯」。

★札幌高院認定禁止同婚違憲 日本高等法院首例

住在北海道的3對同性伴侶，主張民法與戶籍法不承認同婚等規定違憲，向國家提出每人100萬日圓的損害賠償訴訟。日本札幌高等法院14日認定「憲法保障同性婚姻，現行制度屬於違憲」，成為日本高院首例違憲判決，但駁回損害賠償請求。

★奧本海默奪奧斯卡最佳影片 傳統派強作7金大贏家

「奧本海默」10日在奧斯卡頒獎典禮，獲頒最高榮譽最佳影片獎。左起為製片艾瑪湯瑪斯、導演克里斯多福諾蘭、製片查爾斯羅文。（路透社）

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日登場，「奧本海默」除了獲頒最高榮譽最佳影片獎，導演克里斯多福諾蘭、男主角席尼墨菲、男配角小勞勃道尼都是第一次抱回小金人，共奪7獎成最大贏家。另外，美國影星艾瑪史東憑藉「可憐的東西」獲得最佳女主角，生涯第2度登上奧斯卡影后寶座。而頒獎過程充滿不少亮點，包含在「芭比」中客串的約翰希南全裸登台，雷恩葛斯林以一身粉紅西裝熱唱I'm Just Ken等。

★凱特王妃坦承術後首張官方照修圖 為引發紛擾致歉

英國威爾斯王妃凱特1月接受腹部手術後，10日公布術後以來首張官方照片，她身穿牛仔褲、毛衣和深色夾克，被3名子女圍繞。不過，法新社、美聯社和其他新聞機構因照片有被修改過的疑慮，紛紛撤下照片。凱特11日為自己修圖引發的紛擾致歉，坦承偶爾會對照片進行實驗性編輯。

國內新聞

★衛福部兒虐案檢討提8結論 擬由地方政府評估出養必要性

北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引發關注。衛福部15日召開檢討會，決議未來出養必要性應由地方政府評估等8大結論，同時請雙北市府及兒福聯盟10日內繳交書面報告。基北北桃4市也召開市長層級會議，提出7+1精進方案，包含三方共訪機制、推廣落實幼兒專責醫師等，與中央架構更完善的社會安全網。

★全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高

國內ETF市場盛況空前，元大台灣價值高息（00940）甚至因為進單爆量，罕見出現證券業者主動宣布暫停受理申購作業狀況，就連中央銀行總裁楊金龍都示警小心「羊群效應。。專家分析，ETF搶購反映台灣閒置資金過多現象。根據預估，今年超額儲蓄衝破新台幣3.84兆元，改寫歷史新高。

★食藥署2新制堵蘇丹紅 違規廠商永久禁止輸入、邊境查獲銷毀

蘇丹紅食安風暴影響全台，食藥署13日公布2項最新邊境管制措施，即起永久禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，並全面逐批查驗同號列產品、管理台灣輸入業者、要求業者落實自主管理，確認原料安全、自主通報有疑慮的產品等作為；同時最快下週起，凡查獲含蘇丹色素產品，沒入銷毀。

★中國4海警船闖金門禁限制水域 海巡伴航驅離

4艘中國海警船15日下午航入金門禁限制水域，海巡全程伴航驅離監控。（中央社製圖）

金門快艇翻覆案致兩岸情勢升溫，中國海警15日宣布，為維護中國漁民合法正當權益和生命財產安全，福建海警在金門附近海域執法巡查。海巡署指出，15日下午近3時發現4艘中國海警船航入金門禁限制水域，海巡艇全程嚴密伴航、廣播驅離與監控，直到中國海警船航出禁限制水域。

★立院法制局盤點8種不在籍投票 電子投票風險最大

國民黨立委提案總統大選採行不在籍投票，立法院法制局報告指出，各國實施不在籍投票有通訊投票、移轉投票、事前投票、境外投票等8種方式，其中以電子投票風險最大。中選會主委李進勇認為，近年選舉受境外勢力介選嚴重，選制改革需審慎考慮，希望從公投啟動不在籍投票；國安局長蔡明彥指出，會提醒相關通訊投票有無資訊安全疑慮，以及國人在境外，特別是在中國，投票意志是否會受到干擾。

★主計長朱澤民揭電價將採分眾調漲 外銷產業用電大戶漲幅較高

經濟部3月下旬將召開電價費率審議會，4月電價調漲箭在弦上，主計總處主計長朱澤民13日指出，目前電費調整規劃方向將採分眾設計，用電大戶尤其外銷比重較大者，漲幅較高，民生用戶、小規模用電，漲幅會比較低。

★勞動部擬小規模試辦彈性育嬰假 最低5天為單位

民團疾呼彈性育嬰假讓勞工友善育兒，勞動部正研擬執行小規模試辦計畫，計畫邀請公、私部門有意願的雇主跟勞工參與，以最低5天或7天為最小請領彈性，預計年底前試辦，後續將觀察執行成效。

★王光祿持槍狩獵案非常上訴成功 最高法院改判無罪確定

圖為王光祿得知消息後，看著母親與兒孫的合照告知好消息，也感謝大家。中央社記者盧太城台東攝 113年3月14日

原住民王光祿因持槍狩獵獲總統特赦，但除刑不除罪，最高檢察署二度為其提起非常上訴。最高法院14日改判無罪確定。最高法院認為，王光祿持有自製獵槍應屬「他製己用」的情形，且王光祿於原住民地區狩獵目的是供家人食用等非營利目的，雖未事先取得許可，仍不適用槍砲彈藥刀械管制條例的刑罰規定。

★暖陽與東北季風助攻 風光發電量破1053萬瓩再創新高

全台各地轉晴加上東北季風助攻，台電表示，12日光電瞬時發電量於突破855.8萬瓩，刷新歷史紀錄。加上風電穩定出力，「風光」合計發電創下1053.5萬瓩新高，超越整體燃煤機組發電量。台電指出，風光發電已成為日間用電尖峰的穩定重要電源，也讓火力電廠有餘裕降載，實踐以綠減煤的電力調度模式。

★周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

中華職棒中信兄弟老將周思齊（圖）15日在台北出席引退宣告記者會，宣布2024年將是個人最後球季，一開始看完生涯精彩瞬間回顧的影片後，就已經紅了眼眶。圖為周思齊拿著球團為他設計的搖頭公仔合影。中央社 113年3月15日

中職中信兄弟42歲老將周思齊將在今年球季結束後高掛球鞋引退，15日引退宣告記者會上他數次落淚，歷經「黑米事件」、「黑象事件」，周思齊仍堅持不打假球，他認為不能忘記沉痛的歷史，而兄弟球團正爭取讓周思齊在大巨蛋光榮退役。他也誓言完成「千安、百轟、百盜」，讓自己的背號16夠格引退。