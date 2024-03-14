札幌高院認定禁止同婚違憲 日本高等法院首例

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本札幌高等法院今天認定民法與戶籍法等不承認同性婚姻屬於「違憲」，成為日本高院第1例違憲判決，但駁回損害賠償請求。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，住在北海道的3對同性伴侶，主張民法與戶籍法不承認同婚等規定，違反憲法第14條「法律之下人人平等」原則與憲法第24條保障「婚姻自由」等，向國家提出每人100萬日圓的損害賠償訴訟。

札幌地方法院2021年一審判決認定性傾向無法依照人的意志變更或選擇，政府不承認同性婚姻，是違反憲法第14條法律之下人人平等的原則；只是國會難以立即認知到這是違憲，對於原告指控國會未訂定承認同性婚的法律是違法與不作為，則予以駁回。

後來原告上訴至札幌高院，並在二審提出「民法等規定的合理性值得懷疑顯而易見」等主張；日本政府則提出「憲法是以異性結婚為前提」等主張。

札幌高院的審判長齋藤清文在今天的判決中認定「憲法保障同性婚姻，現行制度屬於違憲」，不過認為，不能說國會未修法為違法，因此駁回損害賠償請求。

日本全國有5處地方法院先後審理主張現行法律不允許同性婚姻屬於違憲的訴訟，包含東京地方法院今天做出的「違憲狀態」判決在內，地方法院出爐的6例結果分別有3例「違憲狀態」、2例違憲與1例合憲。

需要注意的是，違憲狀態與違憲不同，定義為「現存法律及制度屬於違背憲法主旨的狀態」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130314