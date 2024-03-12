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暖陽與東北季風助攻 風光發電量破1053萬瓩再創新高

2024/3/12 19:12（3/12 19:55 更新）
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圖為「彰濱雙綠能」太陽光電場暨風力發電場。（台電提供）
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（中央社記者曾智怡台北12日電）全台各地轉晴，東北季風持續助攻，台電表示，今天光電瞬時發電量於中午12時26分突破855.8萬瓩，刷新歷史紀錄，加上風電穩定出力，「風光」合計發電在12時35分創下1053.5萬瓩新高，超越整體燃煤機組發電量。

台電指出，風光發電現已成為日間用電尖峰的穩定重要電源，也讓火力電廠有餘裕降載，實踐以綠減煤的電力調度模式。

台電透過新聞稿表示，回顧2月春節期間，光電首度突破800萬瓩，風光合計也首度突破1000萬瓩；與上次不同，今天全台各產業正常運作，在白天用電尖峰期間，綠能滲透率仍能維持3成5至4成，也讓燃煤電廠有餘裕實施降載。

以台中電廠為例，12日進行降載減排，整廠機組發電量維持在190萬瓩以下，相當於只運轉中火裝置容量的1/3，達到比「半蹲」還要更低的發電狀態。

台電補充，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電。此外，過去抽蓄機組需要在白天和夜尖峰時段大量放水發電，如今白天有再生能源加持，抽蓄機組連中午用電尖峰時都有餘裕抽水存電，將電力轉移至夜尖峰使用，提高整體供電穩定度。（編輯：林淑媛）1130312

#再生能源
#台中電廠
#台電
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