凱特王妃坦承術後首張官方照修圖 為引發紛擾致歉

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）肯辛頓宮昨天在英國的母親節釋出威爾斯王儲妃凱特（Kate）與3名子女的合照，卻因照片明顯有修改痕跡，遭美聯社等國際通訊社撤圖。凱特今天為自己修圖引發的紛擾致歉。

凱特透過社群媒體X表示，一如許多業餘攝影師，她確實偶爾會對照片進行實驗性的編輯。她為家庭照引發公眾紛擾致歉。她希望所有慶祝母親節的人昨天都過得愉快。她在文末署名C（Catherine；Kate是Catherine小名）。

肯辛頓宮尚未證實是否將釋出未經修改的原始照片。

一名王室消息人士指出，昨天釋出的照片是威爾斯王儲（Prince of Wales）威廉（William）的業餘作品；王儲與王儲妃原本的用意是在母親節與公眾分享「非正式」的家庭照。王儲妃確實對照片做了「微幅調整」。

這名人士強調，王儲、王儲妃與3名子女昨天一同歡度母親節，度過美好一天。

英國的母親節源自教會傳統，可追溯至中世紀，每年日期不同，今年是3月10日。

凱特1月接受腹部手術，29日出院後即未曾現身公眾活動。肯辛頓宮未說明手術原因，但強調凱特術後復原良好，肯辛頓宮只會在情況有「顯著新變化」時，才會對外發布進一步訊息。肯辛頓宮曾表示，預計凱特在復活節以前都不會參與公眾活動。

復活節也是基督教節日，每年日期不同，今年落在3月31日。

不過，由於凱特的術後療養也牽動威廉減少公眾場合出席頻率，2月底更臨時以「私人因素」為由，未出席在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行的已故希臘「末代國王」康斯坦丁二世（Constantine II）追思紀念儀式，引發外界臆測。

康斯坦丁二世是威廉的教父。肯辛頓宮當時未說明所謂「私人因素」是什麼，但重申凱特術後復原情形依然良好。

昨天釋出的家庭照是凱特術後首次與公眾互動。她透過X發布貼文，對近兩個月來各界的善意祝福與支持表示感謝，並祝大家母親節愉快。她也在文末署名C。

凱特喜愛攝影，肯辛頓宮以往釋出許多由凱特拍攝的家庭生活照。這次則是威廉首度掌鏡。

不過，意在平息公眾對凱特健康情形臆測的照片卻引來更多傳言和紛擾。

昨天傍晚起，美聯社（AP）、路透社（Reuters）、法新社（AFP）等國際通訊社，以及Getty、Shutterstock等圖庫公司陸續撤回照片，並通知客戶停止使用。撤圖的主要原因是照片修改幅度過大、有經數位技術改造的痕跡。未有跡象顯示照片為偽造。

除了廣獲引述的AP撤圖原因「夏綠蒂公主（Princess Charlotte）的左手與上衣袖口未連續一致」，各家媒體及「熱心網友」陸續找出更多疑點。

其中包括夏綠蒂公主的格子裙邊緣呈現不自然的線條角度；夏綠蒂公主和凱特的頭髮線條、垂墜角度透露它們曾遭數位改造；凱特的上衣拉鍊不連貫；路易王子（Prince Louis）的手指呈現不自然的曲折。凱特未戴結婚戒指也引發討論。

儘管這是首次引發數家新聞機構撤圖，這不是威廉與凱特一家的家庭照首次被發現有「不尋常」之處。

最近的例子是去年12月，肯辛頓宮發布由專業攝影師掌鏡的威廉與凱特一家的正式家庭照。照片中，路易王子的左手中指看似「消失」。肯辛頓宮當時否認照片曾遭修改，並表示路易王子實際上是把中指往內彎折。也就是說，手指沒有「不見」，只是大家「看不見」。

凱特最後一次在公眾現身是去年12月，參加王室傳統耶誕教會活動。

威廉今天將與卡蜜拉（Camilla）王后出席在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的大英國協年度慶祝活動。1月曾動攝護腺手術，隨後於2月宣布罹癌、正接受治療的查爾斯三世（King Charles III）屆時將透過預錄影片致詞。（編輯：郭中翰）1130311