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首頁 / 國際

凱特開刀查爾斯罹癌 英王儲威廉感謝民眾關心

2024/2/8 12:09
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國王儲威廉王子今天恢復公務活動，特別感謝英國民眾對夫人凱特（Kate）最近手術及父王查爾斯三世（King Charles III）診斷出癌症後表達關心。

路透社報導，41歲的威廉王子（Prince William）表示：「我想藉此機會感謝各位…對凱特和我父親的慰問與支持，特別是最近幾天，這對我們所有人來說意義重大。」

他在倫敦空中救護慈善機構（Air Ambulance Charity）的晚宴上打趣地說：「過去幾週的焦點可說相當『醫療』，所以我想說，來參加個空中救護單位的活動遠離這一切好了。」

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）也參加了這場晚宴。

這是威廉王子重返公職活動後第2次正式公開露面。42歲的凱特1月16日接受腹部手術，在醫院休養兩週，威廉便暫停所有行程照顧3個孩子。

之後，查爾斯三世在同一間醫院動手術治療攝護腺肥大，隨後白金漢宮在本月5日宣布，75歲的查爾斯三世正在接受癌症治療，但未說明是哪一種癌症。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130208

#威廉
#凱特
#路透社
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