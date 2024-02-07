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英王罹癌消息一出 哈利24小時內飛抵倫敦探視

2024/2/7 09:39
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹癌消息一出不到24小時內，兒子哈利王子（Prince Harry）今天飛抵倫敦探望他。

法新社報導，目前哈利與美國籍妻子梅根（Meghan）及孩子居住加州，自2020年退出王室生活以來，外傳哈利一直與家人不睦。

王室觀察家表示，查爾斯三世身體欠安，可能成為父子關係和解的催化劑。

儘管哈利最近與王室家庭關係緊張，他還是從倫敦希斯羅機場（Heathrow airport）直接前往父親寓所克萊倫斯宮（Clarence House）。

路透社報導，查爾斯三世今天下午從倫敦市中心的克萊倫斯宮坐一小段車程前往白金漢宮（Buckingham Palace），途中他面帶微笑向路人揮手致意。這是他罹癌消息曝光後首度公開露面。

他與妻子王后卡蜜拉（Queen Camilla）之後搭乘直升機，前往位於英格蘭東部鄉村的山均漢姆堡（Sandringham Estate）休養。

據報紙媒體報導，在查爾斯三世離開前不久，哈利王子被拍到抵達克萊倫斯宮，與父親短暫相聚。

不過一名王室消息人士表示，哈利這趟到英國並沒有計劃見他的哥哥王儲威廉王子（Prince William）。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130207

#哈利
#威廉
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