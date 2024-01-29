英國凱特王妃出院返家休養 肯辛頓宮：恢復狀況良好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）今天表示，英國威廉王子之妻凱特（Kate）動完腹部手術住院2週後，已出院返家休養。

路透社報導，根據肯辛頓宮發布的聲明，42歲的凱特在倫敦診所（London Clinic）接受非特定且非癌症的手術後，恢復狀況良好。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）也在同一家醫院接受治療，於26日進行排定的前列腺肥大手術後已經住院3晚，他的妻子王后卡蜜拉（Queen Camilla）定期到院探視。

肯辛頓宮表示，凱特現已回到位於倫敦以西的溫莎莊園家中。

肯辛頓宮說：「她的恢復狀況良好。王子和王妃由衷感謝倫敦診所全體團隊提供的照護，特別是敬業的護理人員。」

凱特要到復活節後才能恢復公職。她的丈夫、英國王位第一順位繼承人威廉王子為了照顧他們的3個孩子：10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和5歲的路易王子（Prince Louis），推遲多項活動。（譯者：陳昱婷）1130129