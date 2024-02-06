英王查爾斯三世罹癌 威廉王子可能幫忙承擔部分職責

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世罹癌消息曝光後，美國總統拜登等的多國領袖紛表關懷，遠在美國的次子哈利王子也將返英探望。而查爾斯三世治療期間，長子威廉王子或將接手父親部分職責。

「時人雜誌」（People）報導，白金漢宮今天透露，75歲的查爾斯三世（King Charles III）正在接受癌症治療，但未說明是哪一種癌症。不久前，查爾斯三世才剛於1月26日動手術治療前列腺肥大問題。

自動完前列腺手術以來，查爾斯國王便在休養且未參與公開活動，如今診斷罹癌，何時能恢復全面的公共職責目前尚不得而知。

據時人雜誌了解，查爾斯國王治療期間將持續收到裝有每天需要英國君主過目公文的「紅箱」，也將繼續處理國家文件。

據時人雜誌掌握的訊息，現年41歲的威廉王子（Prince William）除了自己每天的行程，也可能會代替父親承擔一些職務。然而，目前沒有指派國務顧問（Counsellors of State）代替查爾斯國王處理公務的計畫。

「國務顧問」是從王室成員中選出，於君主出國或生病期間代為履行君主憲法職責。這個職位目前成員除了有王后卡蜜拉（Queen Camilla）、威廉王子、哈利王子（Prince Harry）外，還包括查爾斯國王的胞妹安妮公主（Princess Anne）、兩位胞弟安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Edward），以及安德魯王子的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice）。

如同先前宣布的，王儲威廉在照料上個月中旬動腹部手術的妻子威爾斯王妃凱薩琳殿下（Catherine Princess of Wales，凱特頭銜）後，本週將回到王室工作崗位，預計於7日在溫莎城堡（Windsor Castle）主持授勳儀式，並出席倫敦空中救護機構（London Air Ambulance）年度募款晚會。

42歲的凱特1月16日動腹部手術，29日返回家中休養，這幾個月預料都不會參與公開活動。

英國聯合社（Press Association）今天報導，目前定居美國加州的哈利王子已與查爾斯通過話，將在未來幾天返回英國探望父親。

針對國王罹癌，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文說，「祝國王陛下早日康復」。他說：「我敢肯定他很快就會完全康復，我知道全國都會祝他一切安好」。

另外，美國總統拜登今天向媒體表示，他「剛剛聽聞」查爾斯罹癌的消息，很關心這位英國國王的狀況。

而很可能贏得共和黨總統候選人資格的前總統川普，在他「真實社群」（Truth Social）平台發文說，英國國王「是一個很棒的人」，「我們都祈禱他迅速全面康復」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同樣在X發文，「祝福查爾斯三世國王陛下早日康復。我們的心與英國人民同在」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130206