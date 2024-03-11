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凱特王妃術後首張官方照疑遭修改 美聯路透法新等多家媒體撤稿

2024/3/11 13:36（3/11 14:24 更新）
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英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和3名子女合照。（圖取自twitter.com/KensingtonRoyal）
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）法新社和其他新聞機構今天撤下英國王妃凱特（Kate）自接受腹部手術以來發布的首張官方照片，理由是照片被發現遭到竄改。

現年42歲的凱特自今年1月29日出院以來，主要在倫敦西部溫莎（Windsor）家中休養。她的丈夫威廉王子（Prince William）是英國王位繼承人。

英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）為紀念英國母親節而發布的照片顯示，凱特身穿牛仔褲、毛衣和深色夾克，笑著坐在花園椅子上，周圍是她的3個孩子喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）。

發布在社群媒體平台X上的照片附帶貼文寫道：「謝謝大家過去兩個月的善意祝福和持續支持。」署名C代表凱瑟林（Catherine，凱特本名）的貼文還寫道：「祝大家母親節快樂。」官方聲明表示，這張照片是威廉「本週稍早在溫莎」拍攝。

然而，包括法新社在內的多家新聞機構後來因照片曾遭竄改的疑慮，撤下了這張照片。

法新社在寫給客戶的說明中表示：「肯辛頓宮今天發布有關凱特和孩子們的新聞資料被揭露曾遭修改，因此已從法新社系統撤下。」

這張照片是王室自凱特今年1月16日在倫敦醫院（The London Clinic）住院接受腹部手術後發布的第1張官方照片。

美聯社起初發布了這張照片，後來也撤下，因為仔細檢查後發現供稿單位似乎曾加以修改，不符合美聯社的照片標準。

肯辛頓宮媒體辦公室週末不辦公，給發言人的語音留言尚未獲得回覆。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1130311

（圖取自facebook.com/APNews）
（圖取自facebook.com/APNews）
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#法新社
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