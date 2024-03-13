英國王室P圖風波越演越烈 凱特陰謀論網路甚囂塵上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）英國威爾斯王儲妃凱特原本想藉一張家人合照來消除外界對於她健康和下落的疑慮，卻被抓包照片明顯經過修改，網路謠言甚囂塵上，陰謀論四起。

在法新社等媒體將凱特和3名子女合照撤稿後，42歲的王儲妃11日發文為修圖引發紛擾致歉，坦承自己一如許多業餘攝影師，會對照片進行編輯，卻無法阻擋王室再陷風暴。

這起事件引發外界對英國王室的新一波臆測，網路稱之「凱特陰謀」（Katespiracy），凸顯在假訊息充斥的時代，數位環境何其脆弱。假訊息猖獗侵蝕人際信任，社群媒體使用者變身業餘偵探。

凱特王妃自去年12月出席耶誕節教會活動，以及今年1月接受腹部手術以來，即未曾公開露面。

由於缺乏資訊，鍵盤柯南懷疑她和王儲威廉的婚姻是否觸礁，還有人懷疑她是否因飲食失調或接受巴西提臀手術而正在休養。甚至有人質疑凱特王妃是否還健在。

英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）因此發布一張凱特王妃和3名子女的合照，宣稱是由威廉王子掌鏡。但眼尖網友找出照片的破綻，像是凱特身上夾克的拉鍊不連貫。

由於修圖痕跡明顯，包括法新社在內的多家全球新聞媒體紛紛將這張官方提供的照片撤稿。

英國「衛報」（The Guardian）專欄作家詹金斯（Simon Jenkins）指出：「王室照片的編輯規範很簡單，那就是和盤托出…在這個節骨眼上，搬出隱私權也沒用，只會滋生謠言、八卦和無稽之談。」

社群媒體充斥五花八門的哏圖，企圖探尋英國王室想要隱藏的祕密。

在舊稱推特（Twitter）、現稱X的社群平台上流傳一張照片，上頭寫著「每個家庭都藏著一個不為人知的祕密」，並以「王室陰謀：消失的凱特．密道頓」為片名，模仿影音串流平台Netflix影集預告。

由於肯辛頓宮遲遲不發布未修圖的照片，促使鍵盤偵探持續追查可疑線索。

部分觀察家稱此為英國王室版「史翠珊效應」（Streisand effect），欲蓋彌彰。由於王室試圖保密，加上公關手法欠佳，導致外界有關凱特的傳聞甚囂塵上，就連平常不關心這類八卦的民眾也開始好奇。

外界懷疑照片是否確實經過凱特王妃之手修改。

也有人求助園藝專家，想知道這張修圖後照片背景的植物在這個時節的英格蘭是否該如此枝繁葉茂。

還有人自稱「凱特．密道頓真相追求者」（Kate Middleton Truthers），亟欲知道她的下落；更有人戲稱她拋家棄子去上Photoshop修圖密集班。

支持王室人士堅稱凱特有權保有隱私，不應被外界打擾，但這些說法未獲重視。

生成式人工智慧（GAI）技術迅速演進，不實和誤導性圖像空前充斥，引發疑慮。凱特家人合照修圖事件正好在這種時候出現。

為「大西洋月刊」（The Atlantic）撰文的瓦澤爾（Charlie Warzel）寫道：「人們現在感到一種普遍、輕度的迷惘、懷疑和不信任。」

「一如這起王室修圖災難顯示，深偽時代不需要動用到生成式人工智慧，倉促運用Photoshop就可以辦到。」

修圖事件也讓許多人不禁要問英國王室過去是否曾經修改照片。美國有線電視新聞網（CNN）等媒體表示，他們開始對肯辛頓宮過去提供的所有官方照片進行檢視。

儘管英國王室成員擁有悠久保密傳統，網路上不信任的氣氛已經再度引發訴求透明化聲浪。

上個月，英國國王查爾斯三世（King Charles III）公開宣布自己罹癌而贏得喝采。

但許多醫療保健專家批評他未透露罹患哪種癌症。此舉將可上行下效，鼓勵英國大眾也接受檢查。

傳記書「查爾斯：國王的內心」（Charles: Heart of a King）作者梅爾（Catherine Mayer）在X發文說：「倘若王室真的想要為這個國家樹立重要價值觀，他們應該徹底改變對待媒體的方式，支持透明化和一絲不苟的誠實。 」

「他們應該反對假訊息，而非助長假訊息。」（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130313