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英國凱特王妃術後首度發布公開訊息 送母親節祝福

2024/3/10 20:10
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天發布自1月腹部手術以來首則公開訊息，感謝民眾對她的支持，並附上她和3名子女的合照。英國在今天慶祝母親節。

路透社報導，這張照片由她的丈夫、王位繼承人威廉王子（Prince William）拍攝。照片中可以看到，42歲的凱特面帶微笑，看起來很健康，並被喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）圍繞。

凱特在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道：「謝謝你們在過去2個月的善意祝福和持續支持。祝大家母親節快樂。」

英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，這張照片本週稍早在他們居住的溫莎（Windsor）拍攝。

凱特今年1月因非癌症但未明確說明的病症接受手術後住院2週，自此便未在公開場合露面。肯辛頓宮表示，凱特不太可能在本月底復活節前重返公務。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130310

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