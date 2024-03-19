凱特王妃逛市集畫面曝光 英媒盼替P圖爭議止血

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國媒體今天刊出威爾斯王妃凱薩琳（Catherine）的靜態照片和動態影片。一週之前，英國王室剛因為「P圖」爭議引發一場「公關災難」。

英國小報「太陽報」（The Sun）今天釋出威爾斯王妃凱特的照片和影片，當中可看到42歲的她笑容滿面，與丈夫威廉王子並肩走在首都倫敦以西的溫莎（Windsor）農夫市集之中。

上傳太陽報官網的影片顯示，2個月前動過手術的凱特看起來勻稱健康。

綜合法新社和路透社報導，凱特1月時曾住院兩週，她的辦公室並未說明凱特罹患什麼病，但說這場事先排定且無關癌症的手術十分成功。

凱特自去年耶誕節與其他王室成員亮相後，除了被拍到幾張模糊照片，就再沒有公開亮相，引發各界對她健康狀況的臆測。

直到3月10日母親節，凱特才透過白金漢宮（Buckingham Palace）釋出一張她與3名子女的合照。英國的母親節（Mothering Sunday）與基督宗教息息相關，是在每年大齋期（Lent）的第4個星期日慶祝，今年落在3月10日。

然而，這張照片卻因她坦承修圖而引發軒然大波，不僅沒有達到預期效果，也就是安撫各界對她健康狀況的憂慮，反而讓媒體忙著撤照，也讓謠言傳得更厲害。

通常很支持英國王室的媒體「每日郵報」（Daily Mail）上週形容這場「P圖風波」為「公關災難」。

不過，今天最新畫面出爐後，每日郵報改口說，這「將讓陰謀論者啞口無言」。

一般來說同樣很支持英國王室的「太陽報」說，專家形容今天曝光的影片「完美回應了網民的酸言酸語」。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1130319