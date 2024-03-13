勞動部擬小規模試辦彈性育嬰留停 最低5天起跳

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）民團疾呼彈性育嬰假讓勞工友善育兒，勞動部規劃執行小規模試辦計畫，請有意願公、私部門參與，讓勞工以5天或7天請育嬰留停，預計年底前試辦，後續將觀察執行成效。

台灣邁入少子化社會，職場是否友善是雙薪無後援家庭願意生養子女的關鍵，民間團體多年來疾呼應有彈性育嬰留停制度，讓家長可以兼顧工作跟育兒。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，勞動部正研擬執行小規模試辦計畫，計畫邀請公、私部門有意願的雇主跟勞工參與，看彈性育嬰留停制度在公、私部門的執行狀況。

黃維琛也說，試辦計畫會在現行育嬰留停制度下執行，包含勞工可在子女3歲前請領最多2年的育嬰留停、育嬰留停津貼最高發給6個月等。

黃維琛表示，小規模試辦將以最低5天或7天為最小請領彈性，後續會跟相關單位討論包含育嬰留停津貼發放等流程及細節，希望年底前能執行試辦計畫。

台灣產業別眾多，過往認為彈性育嬰假會造成人力調度困難。黃維琛也說，試辦計畫規劃請有意願參與的雇主，不只是有單一職類的勞工，能囊括各職位、甚至是含括第一線輪班人員，有利於計畫試辦成效的收集。（編輯：張雅淨）1130313