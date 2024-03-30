0324-0330一週大事

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一週大事關注焦點：巴爾的摩橋斷／小林製藥紅麴致死／哈瑪斯第3號人物被擊斃／美英紐控中國駭客攻擊／寶林茶室食物中毒案／數位發展部被開槍／歌手鄭華娟辭世／鄧愷威升上大聯盟

國外新聞

★美國巴爾的摩大橋遭貨輪撞垮 6工人失蹤尋獲2遺體

美國巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪DALI號撞毀坍塌，當時在橋上施工的6名工人掉進距離橋面約15公尺的冷水中，27日傍晚尋獲2人遺體。聯邦安全官員表示在事發前幾分鐘，DALI號領航員曾透過無線電尋求協助並通報船隻失去動力。目前美國當局已開始清理殘骸，力求恢復港口暢通。

★日本小林製藥紅麴案累計5死 厚勞省：含「軟毛青黴酸」毒性相當高

日本小林製藥紅麴保健品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，截至28日晚間10時已有5人死亡、114人住院。小林製藥從收到通報到實際回收產品花上近2個月時間，引發批評。日本厚生勞動省29日指出，研判小林製藥紅麴原料中含有的未知物質是「軟毛青黴酸」，毒性相當高，但目前仍不知道如何影響腎臟。

★以色列證實擊斃哈瑪斯第3號人物伊薩 擅藏匿被稱「影子人」

以色列軍方26日宣布，哈瑪斯第3號人物、卡薩姆旅副指揮官伊薩已遭擊斃，成為以色列在以哈戰爭中擊斃的哈瑪斯最高階官員。伊薩過去因擅長藏匿而被稱為「影子人」，據信是去年10月7日對以色列越界攻擊的策劃者之一。

★美英紐控中國發動駭客攻擊 荷蘭總理赴陸會習近平也關切網路間諜事件

美國、英國25日先後指控中國發動全面性網路間諜行動，受害者包括議員、學者在內疑達數百萬人，同日晚間，紐西蘭也發聲明透露紐國國會系統2021年時遭一組有著中國國家撐腰的團體入侵。另外，荷蘭總理呂特在27日訪北京會見中國國家主席習近平時，也針對中國政府支持的網路間諜於去年駭入荷蘭軍事網路事件提出討論。

★拜登搖擺州民調出現起色 拉近與川普差距

美國總統大選將在美國時間2024年11月5日展開，川普拜登雙雙跨越提名門檻再度對決，根據26日的最新民調顯示，在過去一個月裡7個搖擺州中，拜登民調出現起色，整體上雖仍落後川普，但已一步步拉近差距。

★陸股急跌 滬指硬撐近月又失守3000點

陸股在27日開盤陷入疲軟，下午盤拉升不成引發急殺，終場大跌作收。滬指更是跌破3000點大關，結束自2月29日以來的榮景，部分投資人表示，在美、日、台股不斷創歷史新高下，滬指卻連3000點都守不住，往後走勢可能再現堪慮。

★水原一平涉簽賭竊盜 大谷翔平首吐心聲：至今仍悲傷震驚

MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平（電視中右）26日就前翻譯員水原一平涉簽賭與竊盜案，首度面對媒體。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平翻譯員水原一平因涉簽賭遭開除，大谷26日召開記者會強調自己從未簽賭，也沒要求過別人代替他下注，是一直到韓國賽第一場打完後才知水原涉入賭博，大谷翔平批評水原一平從頭到尾都在說謊，讓他感到悲傷、震驚，目前一切交給律師處理，自己會專注即將開打的球季。

★泰國眾議院通過歷史性草案 同婚合法化預計年底前生效

泰國眾議院27日通過歷史性的法律修正草案，讓同性伴侶可享有和異性戀婚姻一樣的權利，預計今年年底前可以宣告正式上路，一旦法律生效，泰國將成為亞洲繼台灣和尼泊爾後，第3個承認同性婚姻的國家。

★FTX創辦人竊取客戶80億美元有罪 遭判刑25年

加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特被指控犯下2項電匯詐欺、4項共謀詐欺及1項共謀洗錢等7項罪行，一夕間跌落神壇淪為過街老鼠。班克曼-佛里特28日因涉嫌竊取客戶80億美元遭美國法院判處25年徒刑，但他不承認犯罪，矢言上訴。

★小米純電動汽車SU7上市 公開叫陣特斯拉

小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社提供）

小米SU7純電動汽車28日上市，成為全球首家自行研發製造智慧汽車的手機大廠，售價人民幣21.59萬元低於市場預期，上市27分後便宣布訂單突破5萬輛。小米董事長雷軍在發表會上公開多項號稱優於特斯拉Model 3的數據，叫陣意味濃厚。

國內新聞

★寶林茶室食物中毒案增至25例 2死6重症均檢出米酵菌酸

位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。（中央社檔案照片）

台北市信義區寶林茶室近日發生多人食物中毒案，事件不斷延燒，已累計25例並造成2人死亡。衛福部29日公布，包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出米酵菌酸，罕見毒素在台灣首度現蹤。寶林茶室黎姓負責人29日下午被檢方傳喚到案說明，訊後公開出面鞠躬向社會大眾致歉。

★南投民宿老闆不滿政策朝數位發展部開3槍 警續追槍枝來源

數位發展部28日遭人開槍，北市警方獲報後立即派員到場，迅速逮捕開槍的張男，並查扣1長槍、1短槍。（中央社檔案照片）

數位發展部28日連開3槍，一樓玻璃門毀損碎裂，現場一片狼藉，54歲張男當場遭逮後供稱，是對政策不滿才有此舉動。張男在南投縣仁愛鄉清境經營民宿，員工表示，張男就像一般人，看不出異狀，不清楚老闆開槍原因。

★蘇丹紅辣椒粉稽查告段落 24批違規下架逾59萬公斤

影響全台的蘇丹紅辣椒粉事件告一段落，食藥署27日公布截至26日共抽驗617件，不合格產品溯源為24批原料違規，共計下架及封存辣椒粉及其產品59萬5149.4公斤。食藥署長吳秀梅表示，未來不會停止相關監測，同時也會強化業者自主管理。

★「巨流河」作者齊邦媛過世享嵩壽101歲 晚年住養生村勤寫作

2010年「93巷人文空間」舉行10週年感恩茶會，齊邦媛到場祝賀。（中央社檔案照片）

台灣文學巨擘齊邦媛28日凌晨過世，享嵩壽101歲。齊邦媛於1947年來到台灣，曾編選、翻譯、出版文學評論，最為人稱道的，是退休後自行安排住進養生村，並在規律的自我要求下，歷時4年完成長篇巨著「巨流河」一書。

★歌手鄭華娟辭世享壽60歲 曾創作陶晶瑩「太委屈」等經典曲

歌手鄭華娟21日過世。（圖取自facebook.com/rockrecordstaipei）

曾創作出陶晶瑩「太委屈」、張清芳「加州陽光」、江蕙「返來我身邊」的歌手鄭華娟於21日早上過世，享壽60歲。滾石唱片24日證實消息，表示鄭華娟的後事將由德國的親友處理。

★鄧愷威升上大聯盟 台灣棒球史上第17人

25歲鄧愷威在29日舊金山巨人隊出戰聖地牙哥教士的比賽中升上大聯盟，成為繼陳偉殷2019年之後，相隔5年再出現大聯盟的台灣投手，同時也是第17位出身台灣的大聯盟球員。

★電價調漲方案出爐 主計總處：全年CPI估漲2.03%

電價調漲方案出爐，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。主計總處主計長朱澤民25日指出，估算今年消費者物價上漲率（CPI）將調升至約2.03%，與央行最新預測值2.16%差距不大，並表示台電不漲電價，每年支出大於收入，財務狀況會出問題。

★蔣萬安：將解除柯市府與台智光2200元費率合約

國民黨籍台北市議員陳重文疑收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂遭裁定羈押禁見，這起案子讓台北市政府與台智光的合約爭議成為關注焦點，台北市長蔣萬安25日表示，前市長柯文哲當時依廠商提報的2200元費率照案通過，合約有爭議，已要求法務局啟動解約作業。

★AI商機點火 2月景氣燈號連2綠分數創近2年新高

2月景氣燈號27日公布，亮出了連續第2個月的綠燈，國發會表示這顯示國內景氣持續復甦，在人工智慧（AI）題材發燒以及激勵生產、出口等指標改善下景氣好轉。

★大學申請入學1階篩選通過率81.15% 近3年最低

113學年大學申請入學管道28日公告第1階段篩選結果，在7萬8187報名人數裡，有6萬3449人通過篩選，通過篩選比率81.15%，是近3年最低。其中大學社工系總計5623人次報名，比去年增近千人次，顯然未受先前兒福聯盟社工遭上銬的事件影響。

★獨家／藍海集團董事長李陳妙音涉吸金逾5億元 潛逃泰國落網

藍海集團董事長李陳妙音和丈夫李長安涉嫌以投資泰國渡假飯店為由，違法吸金逾新台幣5億元，兩人逃到泰國被列為通緝犯，在台泰雙方合作下，27日逮捕了李陳妙音。